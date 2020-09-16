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Torcedor da Bahia garante presença virtual em jogo do Corinthians graças ao projeto 'O Timão é a Sua Casa'

Ação dá a oportunidade de torcedores de outros estados estarem presentes nos jogos do Alvinegro na Neo Química Arena, como acontece nesta quarta-feira, diante do Bahia...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 09:00
Crédito: Divulgação/Corinthians
O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, para a disputa da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Bahia. Mesmo com os portões fechados por conta da pandemia de coronavírus, o time alvinegro contará mais uma vez com a “presença” de seus torcedores no duelo na Neo Química Arena.Como vem acontecendo desde a volta das partidas de futebol, a ação “O Timão é a Sua Casa” proporcionará mais uma vez a presença da torcida “virtual” no confronto contra o time baiano. O projeto dá a possibilidade de o torcedor adquirir fotos personalizadas que ficarão expostas na Neo Química Arena até a volta da torcida aos estádios ou até o fim da temporada 2020.
A ativação permite que torcedores de todo o país se aproximem do time neste momento difícil. Nesta quarta, Danilo Rabello Costa, servidor público, será um deles. Morador de Feira de Santana, cidade baiana que fica a aproximadamente 116 km de Salvador, o torcedor de 27 anos sentiu que era a oportunidade que faltava para estar próximo do seu time de coração.
- A intenção vai além de ajudar o clube. A paixão e a vontade de estar na casa do povo é muito grande. Sou sócio torcedor e achei a ideia excelente. Além de fortalecer o clube nessa época difícil que estamos vivendo, é uma forma de torcedores de outros estados como eu estarem presentes nos jogos - disse o torcedor.Fanático pelo Corinthians, Danilo garante que um dia irá realizar seu grande sonho: assistir a um jogo do Corinthians na Neo Química Arena.
- Já acompanhei jogos aqui na Bahia, mas nunca estive na Arena. Tenho certeza de que um dia vou concretizar esse sonho. É algo inexplicável torcer para esse time - comentou o baiano.
A ativação foi desenvolvida pela ESM Sports Business, empresa de marketing esportivo. Além da aplicação de fotos em um bandeirão, o torcedor também pode adquirir totens personalizados distribuídos nas cadeiras do estádio. Os preços da experiência vão de R$49,99 até R$299,00 para o público geral, com desconto de 25% para membros do Fiel Torcedor.

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