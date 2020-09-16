Torcedor da Bahia garante presença virtual em jogo do Corinthians graças ao projeto 'O Timão é a Sua Casa'

Crédito: Divulgação/Corinthians

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, para a disputa da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Bahia. Mesmo com os portões fechados por conta da pandemia de coronavírus, o time alvinegro contará mais uma vez com a “presença” de seus torcedores no duelo na Neo Química Arena.Como vem acontecendo desde a volta das partidas de futebol, a ação “O Timão é a Sua Casa” proporcionará mais uma vez a presença da torcida “virtual” no confronto contra o time baiano. O projeto dá a possibilidade de o torcedor adquirir fotos personalizadas que ficarão expostas na Neo Química Arena até a volta da torcida aos estádios ou até o fim da temporada 2020.

A ativação permite que torcedores de todo o país se aproximem do time neste momento difícil. Nesta quarta, Danilo Rabello Costa, servidor público, será um deles. Morador de Feira de Santana, cidade baiana que fica a aproximadamente 116 km de Salvador, o torcedor de 27 anos sentiu que era a oportunidade que faltava para estar próximo do seu time de coração.

- A intenção vai além de ajudar o clube. A paixão e a vontade de estar na casa do povo é muito grande. Sou sócio torcedor e achei a ideia excelente. Além de fortalecer o clube nessa época difícil que estamos vivendo, é uma forma de torcedores de outros estados como eu estarem presentes nos jogos - disse o torcedor.Fanático pelo Corinthians, Danilo garante que um dia irá realizar seu grande sonho: assistir a um jogo do Corinthians na Neo Química Arena.

- Já acompanhei jogos aqui na Bahia, mas nunca estive na Arena. Tenho certeza de que um dia vou concretizar esse sonho. É algo inexplicável torcer para esse time - comentou o baiano.