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futebol

Torcedor cobra Gabriel Pirani, mas garante apoio ao Santos na decisão

Garoto foi perguntado sobre as questões salariais da equipe e negou pendências...
LanceNet

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Publicado em 

08 mai 2021 às 14:58

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 14:58

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O jovem Gabriel Pirani, do Santos, foi abordado por um torcedor com cobranças sobre o momento do clube e o "encontro" vazou em grupos de whats app. No vídeo, o torcedor chegou a perguntar para o jogador se eles estavam sendo pagos. Pirani confirmou que o problema não é financeiro.O torcedor também falou sobre o descontentamento com atual fase e a situação em que o clube se encontra, brigando para não cair para segunda divisão do Campeonato Paulista, mas prometeu apoio no jogo deste domingo.
- Nós também não estamos felizes com o que acontecendo - disse Pirani.- Nós somos torcedores de verdade, queremos apoiar vocês de coração, de verdade. É um momento difícil, mas que isso sirva de explosão para alavancar na Libertadores. Tamo junto - finalizou o torcedor.
O Santos precisa ao menos empatar com o São Bento para não ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista, fato inédito na história do clube O jogo está marcado para o próximo domingo (9), na Vila Belmiro, às 16h.

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