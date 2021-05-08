Torcedor cobra Gabriel Pirani, mas garante apoio ao Santos na decisão

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O jovem Gabriel Pirani, do Santos, foi abordado por um torcedor com cobranças sobre o momento do clube e o "encontro" vazou em grupos de whats app. No vídeo, o torcedor chegou a perguntar para o jogador se eles estavam sendo pagos. Pirani confirmou que o problema não é financeiro.O torcedor também falou sobre o descontentamento com atual fase e a situação em que o clube se encontra, brigando para não cair para segunda divisão do Campeonato Paulista, mas prometeu apoio no jogo deste domingo.

- Nós também não estamos felizes com o que acontecendo - disse Pirani.- Nós somos torcedores de verdade, queremos apoiar vocês de coração, de verdade. É um momento difícil, mas que isso sirva de explosão para alavancar na Libertadores. Tamo junto - finalizou o torcedor.