Toni Kroos relata efeitos da Covid-19 em seu corpo: 'Me sinto fraco'

Toni Kroos contou que se sente fraco por conta dos sintomas da Covid-19 ao podcast "Einfach mal Luppen", que tem em parceria com o seu irmão. Apesar das dificuldades, o meio-campista espera se recuperar visando a disputa da Eurocopa com a seleção alemã.- Em geral, eu me sinto fraco. É algo que não recomendo a ninguém. A verdade é que não é algo agradável. Mas os prazos vão sendo cumpridos e poderei me incorporar (à seleção alemã) de maneira normal. Me sinto melhor, a febre diminuiu um pouco. Quero despreocupar a todos: chegarei (para a Eurocopa) e estarei pronto.