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futebol

Toni Kroos relata efeitos da Covid-19 em seu corpo: 'Me sinto fraco'

Meio-campista não participa do último jogo do Real Madrid na temporada diante do Villarreal, mas afirma que estará recuperado para a disputa da Eurocopa...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 09:27

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 09:27
Crédito: GLYN KIRK / AFP
Toni Kroos contou que se sente fraco por conta dos sintomas da Covid-19 ao podcast "Einfach mal Luppen", que tem em parceria com o seu irmão. Apesar das dificuldades, o meio-campista espera se recuperar visando a disputa da Eurocopa com a seleção alemã.- Em geral, eu me sinto fraco. É algo que não recomendo a ninguém. A verdade é que não é algo agradável. Mas os prazos vão sendo cumpridos e poderei me incorporar (à seleção alemã) de maneira normal. Me sinto melhor, a febre diminuiu um pouco. Quero despreocupar a todos: chegarei (para a Eurocopa) e estarei pronto.
> Veja a tabela da La Liga
A Eurocopa tem início apenas no próximo dia 11 de junho e espera-se que o atleta esteja 100% para os treinos e jogos. No entanto, o alemão não participa da última rodada do Campeonato Espanhol com o Real Madrid diante do Villarreal neste sábado.
Kroos revelou que um empregado que trabalha em sua residência foi o primeiro a contrair a Covid-19 e que sua esposa, Jessica, também testou positivo. O jogador descobriu estar com o novo coronavírus na última segunda-feira.

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