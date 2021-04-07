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futebol

Tombense x Vasco: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Duelo é válido pela segunda fase da Copa do Brasil, Gigante da Colina visita a equipe mineira em jogo único. Em caso de empate, vaga será decidida em cobranças de pênaltis...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 21:02

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 21:02
Crédito: Vasco fará o seu décimo segundo jogo em Minas Gerais na história da Copa do Brasil (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco volta a campo nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar a Tombense (MG), pela segunda fase da Copa do Brasil. O duelo será em jogo único e em caso de empate, a vaga será decidida em cobranças de pênaltis. Invicto desde sua chegada ao comando técnico do Cruz-Maltino, Marcelo Cabo enfrentará a segunda equipe de Minas Gerais na competição.
> Confira a tabela da Copa do Brasil 2021Vale lembrar que na primeira fase, o Gigante da Colina eliminou a Caldense, após empatar por 1 a 1 no Estádio Ronaldão. Do outro lado, o Gavião Carcará superou o o Nova Mutum-MT, ao empatar sem gols fora de casa. A Tombense é a atual vice-campeã do Campeonato Mineiro tornando-se uma força do interior do estado.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Para o duelo decisivo desta quarta, Marcelo Cabo terá à disposição os cinco jogadores que foram poupados diante do Bangu: Léo Matos, Leandro Castan, Germán Cano, Marquinhos Gabriel, e Ernando, que se recuperou de lesão. Além deles, o comandante relacionou pela primeira vez os atacantes Léo Jabá e Morato, que poderão fazer as suas estreias com a camisa do Gigante da Colina.
Pelo lado da equipe mineira, o departamento médico do clube irá reavaliar, mas o técnico Bruno Pivetti deverá ter os retornos do lateral-esquerdo Manoel e dos atacantes Rubens, Keké e Caíque. O time não perde há cinco partidas no Campeonato Mineiro e ainda sonha com uma vaga na próxima fase da competição estadual.FICHA TÉCNICATOMBENSE X VASCO
Data/Hora: 07/04/2021, às 21h30Local: Antônio Guimarães de Almeida - Tombos (MG)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)Onde ver: TV Globo, Sportv 2, Premiere e tempo real do LANCE!
TOMBENSE (Técnico: Bruno Pivetti)Felipe, David, Wesley, Matheus Lopes e Manoel; Rodrigo, Paulinho Dias, Jhemerson e Rubens; Caíque e Keké.
Pendurado:Desfalques:
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Lucão, Léo Matos, Leandro Castan, Ernando e Zeca; Andrey, Matías Galarza e Marquinhos Gabriel; Léo Jabá (Gabriel Pec), Morato e Cano.
Pendurado: Desfalques: Talles (joelho esquerdo), Vinícius (fratura no nariz), MT (edema ósseo na vértebra lombar L5).
PALPITESNa redação do LANCE!, 90% das pessoas que responderam à enquete acreditam na classificação do Vasco, enquanto apenas 10% apostam no triunfo da Tombense.

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