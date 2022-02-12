futebol

Tombense x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A líder Raposa vai à Zona da Mata Mineira para tentar manter a liderança diante do bom time de Tombos, que briga por uma vaga no G4 do Estadual de Minas Gerais...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 21:09

O Cruzeiro entra em campo neste sábado, 12 de fevereiro, às 19h, contra o Tombense, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa, líder da competição, com 12 pontos, encara o time da Zona da Mata Mineira, que está na sexta colocação, com sete pontos, lutando para entrar no G4 da competição. A equipe de Tombos poderá ter o retorno do goleiro Felipe Garcia, que estava com Covid-19 e recupera a forma física. Porém, o técnico Rafael Guanaes não sabe se contará com o atacante Ciel, que está com problemas físicos. Na Raposa, o cenário é de descanso para vários jogadores. Paulo Pezzolano, que ainda se recupera da Covid-19, poupará os principais atletas e mandará um time cheio de reservas e jovens da base para o confronto. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA TOMBENSE X CRUZEIRO Data: 12 de fevereiro de 2022Horário: 19h(de Brasília)Local: Almeidão, Tombos (MG)Árbitro: Marco Aurélio FazekasAssistentes: Leonardo Henrique Pereira e Fernanda Nandrea Gomes AntunesOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM TOMBENSE (Técnico: Rafael Guanaes) Felipe Garcia; David, Moisés, Jordan e Manoel; Alison Silva, Gustavo Cazonatti, Marquinhos (Keké) e Everton Galdino; Kleiton e Daniel Amorim. Dúvida: Ciel
Cruzeiro (Técnico:Martin Varini)
Denivys, Geovane, Mateus Silva, Paulo e Rafael Santos. Lucas Ventura, Ageu (Fernando Canesin), Daniel Jr (Marco Antônio) e Giovanni. Bruno José e Thiago Desfalques: Gabriel Dias e Paulo Pezzolano (Covid-19), Vitor Leque e Sidnei (lesionados)
Crédito: O duelo será importante para o destino das duas equipes no Campeonato Mineiro 2022

