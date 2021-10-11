Tombense e Porto são investigados por esquema ilegal na transferência de Evanilson, ex-Fluminense

Crédito: Divulgação / Site oficial do Porto

Segundo a 'CMTV', Ministério Público de Portugal investiga um suposto esquema ilegal envolvendo o Porto e a Tombense, do Brasil, na compra do atacante brasileiro Evanilson, que atou no Fluminense. A negociação entre portugueses e mineiros foi fechada em setembro de 2020.Veja a tabela do Português

A 'CMTV' informa que o Ministério Público de Portugal investiga um esquema que pode envolver comissões irregulares com valores de milhões de euros. Além de Evanilson, ex-Fluminense, os jogadores João Marcelo, Wesley e Caíque também deixaram a Tombense para assinar com o Porto B.

Apesar da transferência entre Porto e Tombense ter sido tratada pelo empresário Eduardo Uram, o 'Jornal O Globo' informa que o investigado é um português ligado a empresa Gestifute, responsável por representar o Porto na negociação.

- Todas as operações ligadas ao Tombense estão registradas em todos os sistemas eletrônicos de transferência. Podem investigar se quiserem porque que não tem nada de amormal - falou Eduardo Uram em entrevista ao O GLOBO.