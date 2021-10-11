Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Tombense e Porto são investigados por esquema ilegal na transferência de Evanilson, ex-Fluminense
futebol

Tombense e Porto são investigados por esquema ilegal na transferência de Evanilson, ex-Fluminense

Equipes são investigadas pelo Ministério Público de Portugal por um esquema ilegal envolvendo a transferência do atacante Evanilson...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2021 às 20:50

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 20:50

Crédito: Divulgação / Site oficial do Porto
Segundo a 'CMTV', Ministério Público de Portugal investiga um suposto esquema ilegal envolvendo o Porto e a Tombense, do Brasil, na compra do atacante brasileiro Evanilson, que atou no Fluminense. A negociação entre portugueses e mineiros foi fechada em setembro de 2020.Veja a tabela do Português
A 'CMTV' informa que o Ministério Público de Portugal investiga um esquema que pode envolver comissões irregulares com valores de milhões de euros. Além de Evanilson, ex-Fluminense, os jogadores João Marcelo, Wesley e Caíque também deixaram a Tombense para assinar com o Porto B.
Apesar da transferência entre Porto e Tombense ter sido tratada pelo empresário Eduardo Uram, o 'Jornal O Globo' informa que o investigado é um português ligado a empresa Gestifute, responsável por representar o Porto na negociação.
- Todas as operações ligadas ao Tombense estão registradas em todos os sistemas eletrônicos de transferência. Podem investigar se quiserem porque que não tem nada de amormal - falou Eduardo Uram em entrevista ao O GLOBO.
Evanilson deixou a Tombense pelo valor de 7,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 47,4 milhões na cotação da época), rendendo R$ 13,5 milhões ao Fluminense, que possuía 10% mais 20% de taxa de vitrine da negociação total do jogador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense porto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados