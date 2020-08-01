Tombense e Caldense lutam por uma vaga na final do Mineiro 2020

Crédito: No duelo da fase de classificação, o Tombense venceu a Caldense por 2 a 1-(Victor Souza/Tombense

Se um clássico, entre Atlético-MG e América-MG, movimentará uma das semifinais do Campeonato Mineiro 2020, o duelo do interior, entre Caldense e Tombense, que será disputado neste domingo, 2 de agosto, às 11h, no Estádio Independência, vai agitar as torcidas do Sul de Minas e da Zona da Mata.

A vantagem é do time de Tombos, que fez a melhor campanha do campeonato, com 26 pontos, perdendo apenas uma partida, para o América-MG, e batendo os grandes Atlético e Cruzeiro. A equipe do técnico Eugênio Souza busca uma inédita final mineira e conta com o bom futebol da equipe. Já a Caldense terá de superar algumas dificuldades, principalmente por ter sido obrigada a remontar o seu elenco para o retorno do campeonato após a pausa forçada por conta da pandemia do coronavírus.

O time de Poços de Caldas, comandado por Marcos Paulo Grippi, ficou na quarta colocação na primeira fase, deixando o Cruzeiro de fora da disputa pelo título. A Veterana terá de vencer pelo menos uma das partidas e empatar a outra para tirar a vantagem do Tombense, que joga por dois resultados iguais no confronto.