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Tomate chega ao Rio para fechar empréstimo com o Botafogo

Goleiro, destaque do Andirá-AC na Copinha, desembarcou na Cidade Maravilhosa na tarde desta quarta-feira e fechará com o Alvinegro até o final do ano...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 15:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 15:05
Tomate tem tudo para ser o novo jogador do Botafogo. O goleiro desembarcou no Rio de Janeiro no começo da tarde desta quarta-feira para realizar exames e, se aprovado, assinar contrato de empréstimo com o Alvinegro até o final do ano. O Glorioso terá uma opção de compra ao final do vínculo.+ Faz o M! Matheus Nascimento destaca noite inspirada com a camisa do Botafogo: 'Estou feliz e motivado'
O arqueiro estava na pauta do Alvinegro desde o mês passado, mas todas as negociações do clube haviam sido paralisadas por ordem de John Textor, que pediu para que uma equipe de scouting analisasse dados e estatísticas dos atletas ventilados.
O atleta de 19 anos foi um dos personagens icônicos da última Copinha. Ainda na fase de grupos, ele era um dos destaques do Andirá-AC contra o Atlético-MG, mas foi substituído antes da cobrança de um pênalti do Galo e saiu do gramado aos prantos, tendo que ser consolado pelos companheiros. A cena viralizou pelo país inteiro.
Inicialmente, Tomate chega para compor o elenco da equipe sub-20, que conta com Maurício e Lucas Barreto como goleiros do plantel. O jogador chegou ao Rio acompanhado de Rodrigo Sodré, empresário, e Civaldo Nery, diretor de futebol do Andirá.
Enquanto a equipe de base ainda não tem compromissos, o time principal do Botafogo volta aos gramados nesta quinta-feira. A equipe comandada por Enderson Moreira enfrentará o Fluminense às 20h pelo Campeonato Carioca.
Crédito: TomateaoladodoempresárioedodiretordoAndirá-AC(Foto:Divulgação

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