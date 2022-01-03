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futebol

Tomás Cuello permanece com futuro incerto no Red Bull Bragantino

Argentino ainda não renovou seu contrato e precisa definir a permanência no clube novo...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 15:27

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 15:27

O ano do Red Bull Bragantino começa com aquisições, mas o torcedor do Massa bruta demonstra preocupação com o futuro de Tomás Cuello.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na última temporada, o argentino foi importante e, ao lado de Artur e Ytalo, mostrou o seu valor para alcançar os objetivos da equipe.
No momento, o jogador tem os direitos federativos presos ao Atlético Tucumán-ARG, que emprestou ao Bragantino nas últimas duas temporadas.
Agora, para deixar Cuello no clube, o time argentino planeja a venda em definitivo, algo que será estudado pela diretoria do Bragantino.
Números
Com 77 jogos com a camisa do Red Bull bragantino, Cuello anotou sete gols.
Crédito: CuellocomfuturoincertonoBragantino(AriFerreira/RedBullBragantino

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