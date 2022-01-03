Tomás Cuello permanece com futuro incerto no Red Bull Bragantino

O ano do Red Bull Bragantino começa com aquisições, mas o torcedor do Massa bruta demonstra preocupação com o futuro de Tomás Cuello.

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Na última temporada, o argentino foi importante e, ao lado de Artur e Ytalo, mostrou o seu valor para alcançar os objetivos da equipe.

No momento, o jogador tem os direitos federativos presos ao Atlético Tucumán-ARG, que emprestou ao Bragantino nas últimas duas temporadas.

Agora, para deixar Cuello no clube, o time argentino planeja a venda em definitivo, algo que será estudado pela diretoria do Bragantino.

Números

Com 77 jogos com a camisa do Red Bull bragantino, Cuello anotou sete gols.