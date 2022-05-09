‘Todos neste país apoiam o Liverpool’, diz Guardiola sobre conquista da Premier League

O Manchester City está na frente do Liverpool na corrida pelo título da Premier League. Após a goleada sobre o Newcastle neste domingo, o técnico Pep Guardiola declarou que acha que os Reds têm maior apoio na Inglaterra para ser campeão.> Em fim de contrato com o United, Pogba recusa proposta do Manchester City

- Todos neste país apoiam o Liverpool . A imprensa e todos, porque eles têm uma história incrível nas competições europeias, mas não na Premier League. Eles ganharam uma em 30 anos.

- Eu não me importo. As pessoas querem que o Liverpool ganhe mais do que nós. Eles têm mais fãs ao redor do mundo e na Inglaterra eles o apoiam mais do que nós - completou.

A equipe de Pep Guardiola está três pontos à frente do Liverpool e restam apenas três jogos para cada clube nesta reta final da temporada. O Manchester City tem pela frente o Wolves, o West Ham e o Aston Villa. Enquanto os Reds enfrentam Aston Villa, Southampton e Wolves.