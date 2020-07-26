Toca no 10! Autor dos últimos gols, Luiz Adriano é esperança no Allianz

Crédito: Expectativa de Luxemburgo é o Palmeiras aproveitar melhor Luiz Adriano no Allianz (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras enfrenta o Água Santa neste domingo, às 16h, na expectativa de fazer sua parte para terminar a primeira fase do Campeonato Paulista com a melhor campanha. A partida marca o retorno ao Allianz Parque depois de exatos 138 dias, e a esperança é de que o time, ao contrário do que fez na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, na quarta-feira, em Itaquera, saiba aproveitar melhor quem fez seus últimos gols na temporada: Luiz Adriano.

O camisa 10 pouco teve oportunidades no Dérbi, e muito porque os colegas não aproveitaram sua movimentação. Bem diferente do que ocorreu em 10 de março, quando o centroavante fez os três gols da vitória por 3 a 1 sobre o Guaraní, do Paraguai, pela Libertadores, no último jogo no Allianz Parque. Desde então, o Verdão não balançou mais as redes - houve 0 a 0 diante da Inter de Limeira antes da pausa devido à pandemia e, na volta, o revés no clássico.A movimentação do centroavante sempre foi uma característica que o técnico Vanderlei Luxemburgo quis usar para ajuste tático. É exatamente por conta dela que ele opta por quatro jogadores trocando posições frequentemente no setor ofensivo. Contra o Corinthians, contudo, os colegas perderam claras oportunidades de dar mais trabalho ao adversário usando melhor Luiz Adriano, como mostra o vídeo abaixo, publicado no Twitter pelo perfil "Análise Verdão". No Allianz Parque, Luiz Adriano costuma se sentir mais à vontade. Foi na arena que o atacante fez sete dos seus 12 gols pelo Palmeiras, incluindo outro hat-trick em vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, em 10 de setembro do ano passado, pelo Brasileiro. Em 2020, além dos três contra o Guaraní, também balançou as redes no triunfo por 3 a 1 sobre o Mirassol, em 16 de fevereiro.

Nesta temporada, foram cinco gols, marca superada somente pelos oito de Willian. Luiz Adriano ainda participou de 13 das 15 partidas do clube, sempre como titular. Indicando como é uma aposta de Luxemburgo, que, agora, tenta encontrar uma forma de abastecer melhor o centroavante e seus colegas depois da saída de Dudu, emprestado por um ano ao Al Duhail, do Qatar.

A experiência com Zé Rafael se aproximando do trio formado por Rony, Willian e Luiz Adriano não agradou, tanto que o meia saiu logo no intervalo contra o Corinthians. Agora, Lucas Lima, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e o atacante Wesley aparecem como possíveis novidades no setor para este domingo.

O Palmeiras está classificado para enfrentar o Santo André nas quartas de final, mas está em segundo lugar no Grupo B, com 19 pontos, e, para ser líder e ser mandante no jogo único da próxima fase, precisa vencer o Água Santa, no Allianz Parque, e torcer para o Santo André, dono de 20 pontos, tropeçar contra o Ituano, no Canindé, também às 16h deste domingo.