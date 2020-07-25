TJD-SC não acata pedido do Tubarão e Catarinense será decidido no campo

A volta do Campeonato Catarinense ganhou mais um capítulo daqueles nos bastidores. O Tubarão entrou com um pedido no TJD-SC para cancelar o estadual. No documento, o clube solicitava o encerramento do torneio sem campeão e com a suspensão do rebaixamento.Após analisar o pedido, o Tribunal de Justiça Desportiva não acatou o encerramento antecipado do torneio, mas por outro lado, definiu que nenhum clube será rebaixado até a decisão da justiça.