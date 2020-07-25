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TJD-SC não acata pedido do Tubarão e Catarinense será decidido no campo

Time que luta contra o rebaixamento tentou suspender o torneio nos tribunais, mas não conseguiu êxito...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 21:54

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 21:54

Crédito: Patrick Floriani/FFC
A volta do Campeonato Catarinense ganhou mais um capítulo daqueles nos bastidores. O Tubarão entrou com um pedido no TJD-SC para cancelar o estadual. No documento, o clube solicitava o encerramento do torneio sem campeão e com a suspensão do rebaixamento.Após analisar o pedido, o Tribunal de Justiça Desportiva não acatou o encerramento antecipado do torneio, mas por outro lado, definiu que nenhum clube será rebaixado até a decisão da justiça.
Sendo assim, todos os jogos das quartas de final e da luta contra o rebaixamento estão mantidos e começam a ser definidos a partir da próxima segunda-feira, dia 27 de julho.
Confira os confrontos:
Quartas de FinalAvaí x ChapecoenseBrusque x JoinvilleMarcílio Dias x Criciúma Figueirense x Juventus-SC
Fuga do RebaixamentoTubarão x Concórdia

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