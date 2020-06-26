TJD-RJ suspende Paulo Autuori, do Botafogo, após críticas à Ferj

- Ferj para mim não é a Federação do Estado do Rio de Janeiro, é a federação dos espertos do Rio de Janeiro. Não têm parâmetro nenhum, vivem aqui nessa coisinha futebol do Rio, no campeonato sem público. Só dá público nas semifinais e finais de turno. Eu conheci três presidentes de federação, que foram Otávio Pinto Guimarães, depois passou o Eduardo Viana e agora o Rubens Lopes. E eu não vejo qualquer tipo de evolução. É uma federação que não tem ideias. O que eu acho é que é uma grande mamata ali - comentou Paulo Autuori, na entrevista.E MAIS:Vigilância Sanitária libera Nilton Santos para jogos de Botafogo e Flu no CariocaSousa, do Botafogo, elogia Marcelo: 'Em breve vai estar na Seleção'Botafogo envia proposta para Salomon Kalou, do Hertha BerlinCOLUNA DE VÍDEO: Como está a novela envolvendo Mikel e Botafogo?Botafogo quer Victor Luis por empréstimo e busca acordo com o Palmeiras; entendaChance de astro internacional no Rio, feras na Inglaterra e mais! Confira a manhã do mercado E MAIS: