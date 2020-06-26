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futebol

TJD-RJ suspende Paulo Autuori, do Botafogo, após críticas à Ferj

Em entrevista ao "O Globo", treinador criticou ações da federação pelo retorno do Campeonato Carioca e está impedido de comandar o Alvinegro por 15 dias...

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 19:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2020 às 19:18
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo não contará com uma peça importante no retorno do Campeonato Carioca. O treinador Paulo Autuori foi suspenso pelo TJD-RJ na tarde desta sexta-feira após criticar a postura da Ferj no que diz respeito ao retorno do Estadual em entrevista ao "Jornal O Globo".
O comandante está impedido de comandar o Botafogo por 15 dias - e, consequentemente, não estará à beira do gramado nos últimos dois jogos do Glorioso na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. A notícia foi dada primeiramente pelo "Globoesporte.com" e confirmada pelo LANCE!.
- Ferj para mim não é a Federação do Estado do Rio de Janeiro, é a federação dos espertos do Rio de Janeiro. Não têm parâmetro nenhum, vivem aqui nessa coisinha futebol do Rio, no campeonato sem público. Só dá público nas semifinais e finais de turno. Eu conheci três presidentes de federação, que foram Otávio Pinto Guimarães, depois passou o Eduardo Viana e agora o Rubens Lopes. E eu não vejo qualquer tipo de evolução. É uma federação que não tem ideias. O que eu acho é que é uma grande mamata ali - comentou Paulo Autuori, na entrevista.E MAIS:Vigilância Sanitária libera Nilton Santos para jogos de Botafogo e Flu no CariocaSousa, do Botafogo, elogia Marcelo: 'Em breve vai estar na Seleção'Botafogo envia proposta para Salomon Kalou, do Hertha BerlinCOLUNA DE VÍDEO: Como está a novela envolvendo Mikel e Botafogo?Botafogo quer Victor Luis por empréstimo e busca acordo com o Palmeiras; entendaChance de astro internacional no Rio, feras na Inglaterra e mais! Confira a manhã do mercado E MAIS:

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