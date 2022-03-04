TJD-RJ indefere pedido, e Fluminense pode receber o troféu da Taça Guanabara se for campeão sábado

O Fluminense vai poder receber o troféu da Taça Guanabara caso seja campeão antecipadamente diante do Resende, neste sábado. A Procuradoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJD-RJ) denunciou o Tricolor pelo caso de racismo contra Gabigol, do Flamengo, e havia entrado com uma medida cautelar pedindo para a Ferj não entregar a taça antes do julgamento. O Flu entra em campo diante do Resende, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca.No pedido, a Procuradoria afirmava que o Fluminense poderia ser enquadrado no artigo 243-G do CBJD, que, em caso de condenação, resultaria na perda de três pontos. Na decisão obtida pelo LANCE!, a Dra. Renata Mansur, presidente do TJD-RJ, relembra que o próprio clube tricolor entrou com a ação para apurar o caso contra Gabriel Barbosa.

"Indene de dúvida que, caso venha a ser condenado por este tribunal o Fluminense Futebol Clube, em denúncia a ser ainda apresentada a esta corte, após o término do inquérito; ainda assim, a pena é incerta e futura. Portanto, não pode esta presidência prever a pena ou antever a culpabilidade da entidade desportiva, apta a ensejar a cassação preliminar de um título que sequer ocorreu", diz o texto.

A decisão destaca que o título de campeão ainda pode ser reversível caso o Fluminense seja condenado, mas o evento esportivo é irreversível.

"Retirar dos torcedores a possibilidade de ver seu time vencer e vibrar na festa pela qual pagaram sem assistir o recebimento da taça, em nome de uma condenação disciplinar futura “em tese”, seria retirar o brilhantismo e a euforia do campeonato. Os clubes e os atletas se esforçam para entregar o melhor espetáculo ao torcedor, à mídia e às famílias e isso não podemos retirar do expectador".

O Fluminense lidera a Taça Guanabara com 24 pontos, quatro a mais que o Flamengo, segundo colocado. Assim, precisa de uma vitória simples para ser o campeão faltando uma rodada de antecedência. Veja os outros cenários.