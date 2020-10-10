Títulos, emoção com o pai e mais: Hugo Souza retorna a São Januário com novo status pelo Flamengo

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Quarta opção para a meta do Flamengo há poucas semanas, Hugo Souza teve uma brecha e a aproveitou muito bem. Tanto que, neste sábado, disputará a partida com o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, já como o segundo goleiro rubro-negro. E, levando em conta o histórico de Neneca em São Januário, as perspectivas são positivas para o time de Domènec Torrent na 15ª rodada. O confronto, marcado para às 17h, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Com Diego Alves em fase final de recuperação, o Clássico dos Milhões pode encerrar a primeira sequência de Hugo Souza no time profissional do Flamengo. Um novo status alcançando pelo jovem de 21 anos, que, em 2019, conquistou dois títulos pela equipe Sub-20 diante do Vasco em São Januário.

Em sua trajetória, o goleiro sempre contou com o apoio de seu pai, Jorge, que faleceu no início deste ano. Ao estrear como profissional, contra o Palmeiras, Hugo emocionou a todos ao lembrar dele. Foi justamente no palco do clássico deste sábado, em uma das comemorações ainda como um garoto do Ninho, que uma foto registrou a conexão entre os dois. Confira abaixo o post abaixo. Separados apenas pelo vidro das arquibancadas de São Januário, Jorge e Hugo Souza comemoram os títulos do Campeonato Carioca e do Torneio OPG em 2019 - ambos conquistados em cima do Vasco nas respectivas decisões. O último ano de Neneca no Sub-20 foi repleto de troféus: ele também participou das campanhas vitoriosas do Brasileirão e da Supercopa do Brasil da categoria.

Agora, o status com o qual Hugo Souza entrará no gramado de São Januário é outro. Com o surto de Covid-19 no elenco profissional e a lesão de Diego Alves, Neneca passou de quarta à segunda opção para defender a meta do Flamengo. Contra o Vasco, fará a quarta partida consecutiva e está invicto: três vitórias (Sport, Athletico-PR e Independiente Del Valle-EQU) e um empate (Palmeiras).SUPERAÇÃO NA BASE E CASO DE RACISMO

Na final do Carioca Sub-20, em 20 de novembro de 2019, o goleiro afirmou ter sido vítima de injúria racial durante a partida. Hugo Souza chegou a informar o juíz de que ouviu gritos de "macaco" vindo do setor das cadeiras sociais de São Januário. O Fla sagrou-se campeão, e Neneca lamentou o ocorrido após o jogo.

- Estou feliz pelo título, mas triste com o acontecido. Torcedores do Vasco me xingaram de macaco. Eu não pararia o jogo à toa, não faria aquilo à toa. Isso precisa acabar, atitudes como essas são de quem parece não ser ser humano. Não tem coração, não tem consciência - disse Hugo Souza ao "Globoesporte".

Na súmula da partida, o árbitro Thiago Dias Paes Nascimento relatou ter sido alertado por Hugo Souza das ofensas, mas relatou que não observou "nenhuma injúria racial após o fato", e, por isso, deu seguimento ao jogo.

Para chegar onde está hoje, Hugo Souza também precisou superar outras barreiras. Criado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o goleiro deixou as categorias de base do Vasco aos nove anos. Ele atuava no futsal do Cruz-Maltino, que fornecia ajuda de custo de R$ 600, mas o futebol de campo não. Desta forma, o jovem ficou impossibilitado de continuar indo aos treinos.