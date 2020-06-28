Título paulista da 1º geração de Meninos da Vila completa 41 anos

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O Campeonato Paulista de 1978 ficou marcado para sempre na memória dos santistas. No dia 28 de junho de 1979, o Santos foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0, mas conquistou o primeiro título pós-Pelé.

Vale explicar: esse resultado obrigou que o título fosse disputado em uma prorrogação que terminou com o empate em 0 a 0. Pelo critério de desempate, o Santos tinha vantagem por ter tido o maior número de gols no 3º turno (21 gols marcados). O Peixe ficou com o título, pois na primeira partida da fase final o Santos venceu o time do Morumbi por 2 a 1, com gols de Juary e Pita, e na segunda, empatou em 1 a 1 com gol de Célio.

Naquela época, o Santos vivia uma 'depressão' causada pela saída de Pelé. Em 1978, surgiu a primeira geração de Meninos da Vila do Peixe. Um conjunto de jogadores formados em casa que conquistaram o Estadual daquela temporada, sob o protagonismo do atacante Juary, artilheiro do torneio com 29 gols.

– O Pelé saiu do Santos em 1974, ainda bem que logo depois veio os meninos da Vila. Juary, Pita, João Paulo, Ailton Lira, essa equipe deu uma apaziguada nos ânimos, deu uma alegria enorme com a aquele título paulista. Esse time, sim, o Santos valoriza muito, tem muito carinho por essa equipe que ganhou o Paulista de 78 – disse o historiador Gabriel Santana, do Centro de Memórias do Santos FC.