Título e premiação: Corinthians inicia o caminho na Copa do Brasil

O Corinthians começa a trilhar seu caminho na Copa do Brasil desta temporada nesta quarta-feira (28), quando enfrenta o América-MG, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Além de buscar o tetracampeonato da competição - já foi campeão em 1995, 2002 e 2009 - o clube ficou em segundo lugar., o Timão quer avançar no mata-mata nacional, de olho na premiação do torneio.Caso passe do Coelho, o Corinthians embolsa R$ 3,3 milhões, se avançar para a semi, ganha mais R$ 7 milhões, e caso chegue a final, recebe mais R$ 54 milhões, se for campeão e R$ 22 milhões se for vice-campeão.

O alívio financeiro é desejado para resolver pendências, e claro, engordar os cofres do clube. A principal delas tem a ver com o salário dos jogadores. O elenco está com dois meses de atraso salarial devido aos problemas financeiros do Corinthians.

A Copa do Brasil pode ser vista como a última oportunidade do Corinthians conseguir um título na temporada. Com uma campanha abaixo do esperado no Brasileiro, o Alvinegro foi vice-campeão paulista e acabou sendo eliminado na primeira fase da Libertadores. Porém, o técnico Vagner Mancini prefere não priorizar a disputa do torneio eliminatório.