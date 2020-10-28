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Título e premiação: Corinthians inicia o caminho na Copa do Brasil

Corinthians enfrenta o América-MG nesta quarta-feira de olho em vaga nas quartas de final e dinheiro de premiação do torneio, que pode servir para pagar dívidas do clube...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 08:00
O Corinthians começa a trilhar seu caminho na Copa do Brasil desta temporada nesta quarta-feira (28), quando enfrenta o América-MG, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
Além de buscar o tetracampeonato da competição - já foi campeão em 1995, 2002 e 2009 - o clube ficou em segundo lugar., o Timão quer avançar no mata-mata nacional, de olho na premiação do torneio.Caso passe do Coelho, o Corinthians embolsa R$ 3,3 milhões, se avançar para a semi, ganha mais R$ 7 milhões, e caso chegue a final, recebe mais R$ 54 milhões, se for campeão e R$ 22 milhões se for vice-campeão.
O alívio financeiro é desejado para resolver pendências, e claro, engordar os cofres do clube. A principal delas tem a ver com o salário dos jogadores. O elenco está com dois meses de atraso salarial devido aos problemas financeiros do Corinthians.
A Copa do Brasil pode ser vista como a última oportunidade do Corinthians conseguir um título na temporada. Com uma campanha abaixo do esperado no Brasileiro, o Alvinegro foi vice-campeão paulista e acabou sendo eliminado na primeira fase da Libertadores. Porém, o técnico Vagner Mancini prefere não priorizar a disputa do torneio eliminatório.
- Lógico que é um caminho mais curto, eu estaria mentindo se não enxergasse desta forma, agora no momento em que estamos, não conseguimos priorizar nada. Prioridade é voltar a jogar um bom futebol e organizar a equipe. Fazer rodízio de jogadores é importante quando você está encontrando a equipe. Quando encontrou, com Brasileiro e Copa do Brasil, não consigo dizer qual é mais importante. A Copa talvez seja mais curta, mas as duas são importantes - afirmou o comandante do Timão, em entrevista coletiva antes do jogo.

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