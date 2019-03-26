Título da Taça das Comunidades mudou realidade de jovens de Muquiçaba

A Taça EDP das Comunidades chega para mais uma edição e traz novas oportunidades para os jovens dos 40 bairros capixabas que irão participar do campeonato. Em 2018, Muquiçaba, de Guarapari, foi quem levantou o troféu nas categorias masculina e feminina. Desde então, tanto os times quanto a comunidade têm ganhado grande reconhecimento.

Jovens da comunidade de Muquiçaba, em Guarapari, estão motivados para a competição Crédito: William Caldeira

O técnico do Muquiçaba, Ebenézer Ramalhete, conta que depois da conquista todos os atletas e a diretoria foram homenageados na Câmara Municipal de Guarapari. “Recebemos uma placa assinada por todos os vereadores. Tudo deu uma repercussão muito grande na cidade, com o envolvimento de políticos, empresários, comerciantes. A população geral ficou maravilhada pela oportunidade concedida”.

E não parou por aí. Depois da competição, os atletas ganharam uma visibilidade tão grande que receberam propostas de empresários. “Hoje temos jogador disputando o campeonato mineiro na categoria sub-17, outro participou da Copa São Paulo Júnior pela desportiva. Para esses meninos, é a realização de um sonho”, diz Ebenézer.

O propósito do projeto vai além da integração e descoberta de novos talentos por meio do esporte. Tem também como foco promover a melhoria da qualidade de vida das comunidades, investindo em diversas ações sociais e dando destaque para as pautas e necessidades desses grupos.

Além do título, os campeões tiveram como prêmio uma benfeitoria da EDP inaugurada há pouco tempo na comunidade que foi uma quadra de futevôlei. Este ano o campeonato terá duas benfeitorias em alguma praça, parque ou quadra de esportes da comunidade, uma para o time masculino e outra para o feminino.