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Futebol

Título da Taça das Comunidades mudou realidade de jovens de Muquiçaba

Depois da competição, os atletas ganharam uma visibilidade tão grande que receberam propostas de empresários

Publicado em 

26 mar 2019 às 19:31

Publicado em 26 de Março de 2019 às 19:31

A Taça EDP das Comunidades chega para mais uma edição e traz novas oportunidades para os jovens dos 40 bairros capixabas que irão participar do campeonato. Em 2018, Muquiçaba, de Guarapari, foi quem levantou o troféu nas categorias masculina e feminina. Desde então, tanto os times quanto a comunidade têm ganhado grande reconhecimento. 
Jovens da comunidade de Muquiçaba, em Guarapari, estão motivados para a competição Crédito: William Caldeira
O técnico do Muquiçaba, Ebenézer Ramalhete, conta que depois da conquista todos os atletas e a diretoria foram homenageados na Câmara Municipal de Guarapari. “Recebemos uma placa assinada por todos os vereadores. Tudo deu uma repercussão muito grande na cidade, com o envolvimento de políticos, empresários, comerciantes. A população geral ficou maravilhada pela oportunidade concedida”.
E não parou por aí. Depois da competição, os atletas ganharam uma visibilidade tão grande que receberam propostas de empresários. “Hoje temos jogador disputando o campeonato mineiro na categoria sub-17, outro participou da Copa São Paulo Júnior pela desportiva. Para esses meninos, é a realização de um sonho”, diz Ebenézer. 
Inscrições para a Taça das Comunidades estão abertas
O propósito do projeto vai além da integração e descoberta de novos talentos por meio do esporte. Tem também como foco promover a melhoria da qualidade de vida das comunidades, investindo em diversas ações sociais e dando destaque para as pautas e necessidades desses grupos.
Além do título, os campeões tiveram como prêmio uma benfeitoria da EDP inaugurada há pouco tempo na comunidade que foi uma quadra de futevôlei. Este ano o campeonato terá duas benfeitorias em alguma praça, parque ou quadra de esportes da comunidade, uma para o time masculino e outra para o feminino.
Os times de Muquiçaba já estão se preparando para correr atrás de mais uma vitória e serem bicampeões. "Estamos tendo um tempo melhor para poder nos preparar e treinar, principalmente o time feminino. Os jovens estão com uma expectativa muito grande de poder estar representando mais uma vez a comunidade pois sabem da repercussão positiva do projeto", afirma Ebenézer.

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