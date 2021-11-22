Título da Série B, planejamento para 2022 e superação: diretor do Botafogo abre o jogo; veja o vídeo!

O Botafogo é o campeão da Série B do Brasileirão. O Alvinegro retorna à elite do futebol brasileiro com um título nas costas, conquistado após a vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas neste domingo.+ De começo ruim, troca de treinadores ao título: relembre a campanha do Botafogo na Série B
Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo, valorizou o conquista. O Alvinegro começou a temporada desacreditado, com eliminações precoces na Copa do Brasil e Campeonato Carioca, mas evoluiu, acho o rumo e conquistou a Série B.
Em entrevista ao LANCE!, o dirigente valorizou todo o caminho percorrido pelo Glorioso neste período e contou alguns episódios de bastidores. Além disso, também falou sobre o planejamento para a temporada 2022. O vídeo está disponível no canal do L!.