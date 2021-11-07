Titulares absolutos, Fagner e Gil completam marcas importantes em vitória do Corinthians

Crédito: Montagem/Ag. Corinthians

A noite de sábado foi de comemoração para o Corinthians, que conquistou mais uma vitória importante dentro de casa ao bater o Fortaleza, por 1 a 0, pela 30ª rodada do Brasileirão-2021. No entanto, o dia também foi de marcas individuais sendo batidas, como foram os casos de Fagner e Gil, dois titulares absolutos que seguem consolidando suas histórias dentro do clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No caso do lateral-direito, a marca conquistada foi mais geral em sua carreira, já que ele atingiu o número de 650 jogos como jogador profissional, sendo 429 deles como atleta do Timão, onde ele teve seu primeiro, coincidentemente contra o Fortaleza, em 1º de novembro de 2006, no Brasileirão daquele ano.

Fagner é o 16º jogador que mais atuou pelo Corinthians na história. Se entrar em campo nas próximas quatro partidas, ele igualará Marcelinho Carioca, o 15º colocado no ranking, com 433 jogos pelo Alvinegro. Se o lateral estiver em campo nos oitos duelos que faltam pelo Brasileirão, além de passar o "Pé de Anjo", ele irá igualar Ralf (14º colocado) em número de jogos com 437.Já o caso de Gil é uma marca vestindo a camisa do Timão de fato, uma vez que com sua participação nessa vitória sobre o Fortaleza, ele chegou ao jogo de número 113 na Neo Química Arena e passou a ser o terceiro jogador com mais partidas no estádio, ultrapassando a marca de Jadson (112 jogos). Agora, o zagueiro fica atrás apenas dos amigos Fagner (198 jogos) e Cássio (215 jogos).

Com 324 partidas pelo Timão, Gil é o 30º jogador que mais atuou com a camisa do clube. Se completar mais três duelos, ele ganharam uma posição no ranking, ultrapassando o goleiro Cabeção, que está em 29º, com 326 confrontos. De acordo com sua regularidade, o zagueiro deve seguir subindo degraus na lista.