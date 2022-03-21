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Titular no mata-mata do Paulistão, Marcelo Lomba aponta grupo focado como arma do Palmeiras

Titular Weverton vai desfalcar Verdão servindo a Seleção Brasileira...

Publicado em 21 de Março de 2022 às 13:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2022 às 13:18
Com o goleiro Weverton convocado por Tite para os jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo deste ano, Marcelo Lomba será o titular do Palmeiras para os duelo eliminatórios do Campeonato Paulista, começando já na quarta-feira (23), ante o Ituano, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pelas quartas de final.Para o duelo, o camisa 42 destaca o foco do grupo em conquistar resultados positivos e o desempenho em jogos importantes como a força do Verdão para não ser surpreendido.
- O nosso grupo é muito focado e temos a oportunidade de jogar em casa com apoio da torcida. Agora é preparação para o melhor desempenho coletivo e individual, para cada um somar com a equipe para conseguir o objetivo.
Weverton foi convocado para servir a Seleção Brasileira nos compromissos dos dias 24 contra o Chile, em casa) e 29 (contra a Bolívia, fora). O goleiro só estaria à disposição de Abel Ferreira de novo para um hipotético segundo jogo da decisão do Estadual.
Chance de ouro para Lomba, que chegou ao Verdão no início do ano. Até aqui, o camisa 42 disputou cinco jogos pelo clube desde que fora contratado no início desta temporada e sofreu apenas dois gols, e está invicto (com duas vitórias e três empates). Todos os duelos foram válidos pelo Campeonato Paulista. Pela ordem, jogando pelo Palmeiras, Lomba enfrentou a Ponte Preta (3 a 0 em casa); o São Bernardo (1 a 1 fora); o Água Santa (1 a 0 fora); a Inter de Limeira (0 a 0 fora); e, agora, o Bragantino (1 a 1 fora).
Além de Weverton, o Verdão não contará com os zagueiros Gómez e Kuscevic, respectivamente convocados para Paraguai e Chile. O treinador já antecipou que deverá usar Jailson improvisado no setor por conta da falta de opções natas.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Crédito: LombaduranteoempatedoVerdãocomoBragantinoem1a1,noúltimodomingo(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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