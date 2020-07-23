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Titular na volta do Santos, Kaio Jorge agradece a confiança de Jesualdo: 'Agarrando as oportunidades'

Com a possível saída de Eduardo Sasha, que aciona judicialmente o Peixe, Menino da Vila tende a ganhar maior espaço entre os titulares...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 15:46

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 15:46

Crédito: Ivan Storti/Santos
Uma das principais apostas do Peixe vindo das categorias de base, o atacante Kaio Jorge inciou como titular o empate do Santos por 1 a 1 contra o Santo André na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, partida que marcou a volta do Campeonato Paulista após mais de quatro meses de paralisação, por conta da pandemia do novo coronavírus, válida pela 11ª rodada da competição.
O atacante se mostrou feliz com o retorno aos gramados e a confiança depositada pelo técnico Jesualdo Ferreira em escalá-lo entre os 11 que começaram o confronto diante do Ramalhão.
– Fico feliz com a confiança que o professor e meus companheiros tem depositado em mim. Espero poder seguir trabalhando para ir buscando essa sequência de jogos, agarrando as oportunidades que aparecerem para dar o melhor pelo Santos – afirmou via assessoria.
– Nunca havia ficado tanto tempo sem jogar, e ontem na hora que a bola rolou a sensação de alegria foi instantânea – completou. Kaio Jorge já havia sido titular na estreia santista na temporada, quando a equipe empatou em 0 a 0 contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela primeira rodada da competição estadual, no dia 23 de janeiro, o que também marca a primeira partida do camisa 19 como titular pelo Alvinegro Praiano.
Já na primeira atuação pela Libertadores, o atacante saiu do banco de reservas contra o Defensa y Justicia (ARG), no estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires, e marcou o gol da virada por 2 a 1, o seu primeiro como profissional.
Com a iminente saída de Eduardo Sasha, que acionou judicialmente o Santos, por conta de pendências financeiras, solicitando a rescisão unilateral do seu salário, a ideia é que Kaio tenha mais oportunidades sob o comando de Jesualdo Ferreira, podendo, inclusive, se fixar entre os titulares.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

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