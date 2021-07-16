Titular na primeira vitória da Chapecoense no Sub-20, Bruno diz: 'Triunfo importante'

Crédito: Atleta esteve por quase 75 minutos em campo contra o Bahia (Divulgação/Chapecoense

Em situação semelhante a que precisa alcançar no time profissional, a Chapecoense conquistou a primeira vitória no Brasileirão Sub-20 contra o Bahia, na última quarta-feira (14) pelo placar de 2 a 1. O triunfo diante do time baiano deu margem para a Chape subir cinco posições na tabela de classificação e alcançar o 13º lugar da competição com cinco pontos conquistados em cinco jogos disputados.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO placar construído pelo Verdão do Oeste, ainda na primeira etapa, foi um "triunfo importante", segundo o volante Bruno, que foi titular durante 73 minutos no confronto em questão.

- Conversamos no vestiário sobre a importância da vitória, antes mesmo da bola rolar. Triunfo importante para somar pontos e subir na tabela do Brasileirão. A competição tem um nível muito alto e sabemos disso. Agora é usar essa primeira vitória como combustível para buscar mais e mais - disse o atleta.

Tanto a Chape como os outros clubes envolvidos no Brasileirão Sub-20 terão dois jogos na mesma semana. Por este motivo, a equipe catarinense volta a campo no próximo domingo (18), contra o Atlético-MG, às 17h (de Brasília, em Minas Gerais.