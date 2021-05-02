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Titular contra a Portuguesa-RJ, Ganso reforça credenciais do elenco e diz: 'Estou super preparado'

Jogador ficou em campo até os 42 do segundo tempo, voltou a ser titular e foi o responsável pelas armação do Tricolor...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 18:51

LanceNet

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Publicado em 

02 mai 2021 às 18:51
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Neste domingo, Fluminense e Portuguesa-RJ empataram em 1 a 1, no Estádio Luso-Brasileiro, em confronto válido pelo jogo de ida das semifinais do Carioca. Com auxílio do VAR, os dois gols foram marcados por penalidades, convertidas por Chay, para a Lusa, e Abel Hernández, para o Tricolor. Em contato com a imprensa, Ganso falou sobre seu momento na equipe, enalteceu as qualidades do elenco e comentou sobre a partida.
> Veja as datas das semifinais do Carioca- Não ficamos satisfeitos (com o empate). Por tanto que criamos, tivemos uma bola em cima da linha, agora uma última com o Caio Paulista. Temos vantagem ainda, mas queremos vencer para chegar na final - disse Ganso.
O jogador, ainda, comentou sobre seu momento no time. Após ficar de fora da relação contra o River Plate (ARG), na estreia da Libertadores, Ganso marcou e deu assistência contra o Madureira e, neste domingo, foi o escolhido para substituir o poupado Nenê.
- Estou super preparado. Nosso elenco é muito forte, recebemos jogadores para melhorar ainda mais a qualidade. Mas quem entrar em campo vai estar preparado.
A partida decisiva entre Fluminense e Portuguesa-RJ, por um lugar na decisão do Estadual, será no próximo domingo, dia 9, às 16h, no Maracanã. Antes, porém, o Tricolor vai a Colômbia enfrentar o Junior Barranquila, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, na quinta-feira.

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