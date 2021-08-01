Titular absoluto da zaga do Corinthians, João Victor completará marca importante contra o Flamengo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Titular e um dos destaques do setor defensivo do Corinthians desde o fim da passagem do técnico Vagner Mancini pelo clube, o zagueiro João Victor pode igualar diante do Flamengo, pelo Brasileirão, neste domingo, na Neo Química Arena, a maior sequência de jogos como titular de sua carreira.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Com 13 jogos seguidos com Sylvinho, caso seja mantido no time neste domingo, o jovem igualará a marca de 14 partidas, que ele havia alcançado pelo Atlético-GO durante empréstimo na temporada passada.

- Para mim, individualmente, é um motivo de muita felicidade. Saber que em um clube gigante como o Corinthians eu estou prestes a igualar minha maior sequência da carreira como titular no profissional me deixa muito orgulhoso e ainda mais motivado para seguir trabalhando e evoluindo. Amadureci demais no Atlético-GO na temporada passada e sinto que aqui no Corinthians também tenho feito um bom trabalho. Ainda é o início da minha trajetória, tenho muito a evoluir, mas estou muito contente com o que venho fazendo até aqui - disse.Com excelentes números no Campeonato Brasileiro ao lado de Gil, João Victor tem apenas um cartão amarelo nas 12 partidas disputadas até o momento. Além disso, o camisa 33 cometeu somente cinco faltas até aqui na competição, com média de 0,4 infração cometida por jogo. Com isso, e sem sofrer com lesões musculares, João sonha em completar as 38 rodadas do Brasileirão sem desfalcar o Timão em nenhuma delas.

- Minha meta é poder atuar e ajudar em todos os jogos até o fim da temporada. Sabemos que isso é raro, tanto por questão de cartões como por lesões, mas venho cometendo poucas faltas e quem sabe não consigo manter essa sequência até o final. Obviamente que para isso preciso também manter e até elevar o meu nível junto com a equipe, mas estou trabalhando forte e absorvendo cada dia mais o modelo de jogo do professor Sylvinho - concluiu.

Em maio, o Corinthians renovou o contrato com João Victor até 31 de dezembro de 2023, passando a ter uma multa de 50 milhões de euros (R$ 309 milhões) para equipes internacionais e R$ 100 milhões para clubes brasileiros.