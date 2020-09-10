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futebol

Tite marca presença no Fla-Flu, que tem protesto dos atletas antes da bola rolar

Flamengo e Fluminense disputaram clássico nesta quarta, no Maracanã, pelo Brasileirão...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 23:10

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 23:10
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O início do clássico desta quarta-feira, no Maracanã, foi marcado pelo protesto contra a invasão da torcida no Orlando Scarpelli, no último sábado, quando jogadores e funcionários do Figueirense foram agredidos. Os jogadores do Fluminense e do Fluminense ficaram de braços cruzados por cerca de 20 segundos assim que o Raphael Claus apitou o início do jogo pelo Brasileirão.
O gesto foi repetido em outros jogos da nona rodada da Série A do Brasileirão.Fora das quatro linhas, o destaque ficou por conta da presença do técnico Tite. O treinador da Seleção Brasileira esteve acompanhando o confronto em um dos camarotes do estádio junto com o preparador físico Fábio Mahseredjian.

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