Tite marca presença no Fla-Flu, que tem protesto dos atletas antes da bola rolar

O início do clássico desta quarta-feira, no Maracanã, foi marcado pelo protesto contra a invasão da torcida no Orlando Scarpelli, no último sábado, quando jogadores e funcionários do Figueirense foram agredidos. Os jogadores do Fluminense e do Fluminense ficaram de braços cruzados por cerca de 20 segundos assim que o Raphael Claus apitou o início do jogo pelo Brasileirão.