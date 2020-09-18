Tite elogia Menino: ‘É um talento surgindo numa posição importante’

– Nós buscamos uma série de informações importantes sobre ele. Vem jogando no meio, mas é utilizado como lateral. Teve sete jogos na posição. Ele teve, na base, e buscamos isso, a sua formação como lateral. Pegamos todas as características pessoais e técnicas do atleta. Todo um histórico. Esse acompanhamento em quatro jogos in loco e oito pela TV. É um novo talento surgindo numa posição importante. Em termos táticos, ele trabalha no centro, vai jogar como lateral, mas a sua função ofensiva vai ser de articulador, similar ao Palmeiras – analisou o comandante da Seleção.Tite disse ainda que contou com o apoio de Paulo Victor, que foi treinador do sub-15 do Palmeiras e agora está à frente do Sub-17 do Brasil, para colher mais informações sobre a formação de Gabriel Menino.