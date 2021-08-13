Tite divulga convocados nesta sexta; saiba quais jogos os 'selecionáveis' podem virar desfalques no Flamengo

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Com um calendário "atropelado" no quais as competições não param em meio aos jogos das seleções, o temor de perder atletas convocados se faz presente próximo às convocações. É o caso do Flamengo nesta sexta, quando, às 11h, o técnico Tite divulgará os 23 atletas para as três partidas do Brasil em setembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.+ Confira a classificação e as próximas rodadas do Flamengo no Brasileirão!Entre os duelos da Seleção com Chile, Argentina e Peru, nos dias 2, 5 e 9 de setembro, respectivamente, existe uma partida do Flamengo já agendada. O time de Renato Gaúcho recebe o Atlético-GO, pelo Brasileirão, no dia 5. Ainda há a possibilidade de outro compromisso ser confirmado para este período.Flamengo e Grêmio se enfrentam nas quartas de final da Copa do Brasil e o primeiro jogo, em Porto Alegre, será disputado no dia 25 de agosto, uma quarta-feira. É de praxe que, nos mata-matas, a volta aconteça uma semana depois, o que faria a partida no Rio de Janeiro ser realizada em 1º de setembro.

Contudo, a data do confronto decisivo ainda não foi confirmada pela CBF. O mesmo acontece para os demais jogos de volta das quartas da Copa do Brasil.

Além de Flamengo x Grêmio, esta fase da Copa do Brasil terá os seguintes encontros: Santos x Atletico, São Paulo x Fortaleza e Fluminense x Atlético-MG.

A boa notícia fica por conta da Libertadores. Caso confirme a classificação para as semifinais da Copa na próxima quarta-feira, após vencer o Olímpia por 4 a 1 na ida, o Flamengo não tem chance de perder atletas para a Seleção Brasileira para os confrontos que serão realizados nos dias 22 e 29 de setembro.QUEM PODE SER CHAMADO?

Os mais cotados entre os rubro-negros são, sem dúvidas, Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa. O meia e o atacante estiveram na última convocação de Tite e disputaram a Copa América disputada há pouco mais de um mês, no Brasil.

Recentemente, Everton Ribeiro falou, com exclusividade ao LANCE!, sobre como é conciliar o dia a dia no Ninho do Urubu com o sonho de disputar o Mundial.

- Eu levo essa situação com tranquilidade (conciliar expectativa pelo Mundial e trabalho do dia a dia no Ninho do Urubu), pois eu sei que o mais importante é eu estar focado aqui no Flamengo. O meu pensamento é totalmente aqui, para poder fazer o meu melhor e ser convocado. Tudo passa pelo que eu fizer no dia a dia. Eu procuro estar sempre me cuidando e fazendo o meu melhor nos treinamentos, principalmente nos jogos, para ajudar o Flamengo - afirmou.

Rodrigo Caio, por sua vez, está afastado dos jogos em processo de reequilíbrio muscular e não deve ser lembrado, apesar da admiração do técnico pelo zagueiro. Já o atacante Bruno Henrique vive grande fase e "corre por fora".O CALENDÁRIO DE SETEMBRO

Confira, abaixo, o calendário de partidas e a programação de Flamengo e Seleção Brasileira para o final do mês de agosto e o início de setembro.

25 de agosto, quarta-feira - Ida das quartas de final da Copa do BrasilGrêmio x Flamengo, em Porto Alegre

29 de agosto, domingo - 19ª rodada do BrasileirãoSantos x Flamengo, em Santos

30 de setembro, segunda*Início da apresentação da Seleção Brasileira em São Paulo

1º de setembro, quarta*Possível data da volta entre Flamengo x Grêmio (CBF ainda não confirmou)

2 de setembro, quinta - Eliminatórias Sul-AmericanasChile x Brasil, em Santiago

5 de setembro, domingo - 20ª rodada do BrasileirãoFlamengo x Atlético-GO, no Rio de Janeiro

5 de setembro, domingo - Eliminatórias Sul-AmericanasBrasil x Argentina, em São Paulo

9 de setembro, quinta - Eliminatórias Sul-AmericanasBrasil x Peru, em Recife