Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Tite divulga convocados nesta sexta; saiba quais jogos os 'selecionáveis' podem virar desfalques no Flamengo
futebol

Tite divulga convocados nesta sexta; saiba quais jogos os 'selecionáveis' podem virar desfalques no Flamengo

Seleção Brasileira será convocado nesta sexta-feira para três jogos das Eliminatórias Sul-Americanas em setembro. Atletas do Flamengo estão entre os prováveis convocados...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 05:30

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 05:30

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Com um calendário "atropelado" no quais as competições não param em meio aos jogos das seleções, o temor de perder atletas convocados se faz presente próximo às convocações. É o caso do Flamengo nesta sexta, quando, às 11h, o técnico Tite divulgará os 23 atletas para as três partidas do Brasil em setembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.+ Confira a classificação e as próximas rodadas do Flamengo no Brasileirão!Entre os duelos da Seleção com Chile, Argentina e Peru, nos dias 2, 5 e 9 de setembro, respectivamente, existe uma partida do Flamengo já agendada. O time de Renato Gaúcho recebe o Atlético-GO, pelo Brasileirão, no dia 5. Ainda há a possibilidade de outro compromisso ser confirmado para este período.Flamengo e Grêmio se enfrentam nas quartas de final da Copa do Brasil e o primeiro jogo, em Porto Alegre, será disputado no dia 25 de agosto, uma quarta-feira. É de praxe que, nos mata-matas, a volta aconteça uma semana depois, o que faria a partida no Rio de Janeiro ser realizada em 1º de setembro.
Contudo, a data do confronto decisivo ainda não foi confirmada pela CBF. O mesmo acontece para os demais jogos de volta das quartas da Copa do Brasil.
Além de Flamengo x Grêmio, esta fase da Copa do Brasil terá os seguintes encontros: Santos x Atletico, São Paulo x Fortaleza e Fluminense x Atlético-MG.
A boa notícia fica por conta da Libertadores. Caso confirme a classificação para as semifinais da Copa na próxima quarta-feira, após vencer o Olímpia por 4 a 1 na ida, o Flamengo não tem chance de perder atletas para a Seleção Brasileira para os confrontos que serão realizados nos dias 22 e 29 de setembro.QUEM PODE SER CHAMADO?
Os mais cotados entre os rubro-negros são, sem dúvidas, Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa. O meia e o atacante estiveram na última convocação de Tite e disputaram a Copa América disputada há pouco mais de um mês, no Brasil.
Recentemente, Everton Ribeiro falou, com exclusividade ao LANCE!, sobre como é conciliar o dia a dia no Ninho do Urubu com o sonho de disputar o Mundial.
- Eu levo essa situação com tranquilidade (conciliar expectativa pelo Mundial e trabalho do dia a dia no Ninho do Urubu), pois eu sei que o mais importante é eu estar focado aqui no Flamengo. O meu pensamento é totalmente aqui, para poder fazer o meu melhor e ser convocado. Tudo passa pelo que eu fizer no dia a dia. Eu procuro estar sempre me cuidando e fazendo o meu melhor nos treinamentos, principalmente nos jogos, para ajudar o Flamengo - afirmou.
Rodrigo Caio, por sua vez, está afastado dos jogos em processo de reequilíbrio muscular e não deve ser lembrado, apesar da admiração do técnico pelo zagueiro. Já o atacante Bruno Henrique vive grande fase e "corre por fora".O CALENDÁRIO DE SETEMBRO
Confira, abaixo, o calendário de partidas e a programação de Flamengo e Seleção Brasileira para o final do mês de agosto e o início de setembro.
25 de agosto, quarta-feira - Ida das quartas de final da Copa do BrasilGrêmio x Flamengo, em Porto Alegre
29 de agosto, domingo - 19ª rodada do BrasileirãoSantos x Flamengo, em Santos
30 de setembro, segunda*Início da apresentação da Seleção Brasileira em São Paulo
1º de setembro, quarta*Possível data da volta entre Flamengo x Grêmio (CBF ainda não confirmou)
2 de setembro, quinta - Eliminatórias Sul-AmericanasChile x Brasil, em Santiago
5 de setembro, domingo - 20ª rodada do BrasileirãoFlamengo x Atlético-GO, no Rio de Janeiro
5 de setembro, domingo - Eliminatórias Sul-AmericanasBrasil x Argentina, em São Paulo
9 de setembro, quinta - Eliminatórias Sul-AmericanasBrasil x Peru, em Recife
11 de setembro, sábado - 21ª rodada do BrasileirãoPalmeiras x Flamengo, em São Paulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados