Times sub-20 e sub-23 do Corinthians realizam jogo-treino

Crédito: Denis Ninzoli/Agência Corinthians

Os times sub-20 e de Aspirantes do Corinthians realizaram um jogo-treino nesta quinta-feira (18), no Centro de Treinamento das categorias de formação, com vitória do sub-23, comandado pelo técnico Danilo, por 4 a 2.

>> Veja a tabela do Brasilerão e simule os próximos jogos!A ideia do confronto foi para dar rodagem aos atletas para a temporada de 2021, que inicia já na última semana de fevereiro. Com três tempos de 30 minutos, esse foi o primeiro treino da base, que terá a coordenação de Alex, ex-jogador do Timão.

Adson foi o destaque do jogo, marcando dois gols para os Aspirantes, Higor Lapa e Eduardo Blanco completaram o placar para o sub-23. Os três tentos do sub-20 foram anotados por Mandaca e dois contra.