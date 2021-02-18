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Times sub-20 e sub-23 do Corinthians realizam jogo-treino

Aspirantes vencem por 4 a 3, com destaque para Adson, autor de dois gols...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 17:23

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 17:23

Crédito: Denis Ninzoli/Agência Corinthians
Os times sub-20 e de Aspirantes do Corinthians realizaram um jogo-treino nesta quinta-feira (18), no Centro de Treinamento das categorias de formação, com vitória do sub-23, comandado pelo técnico Danilo, por 4 a 2.
>> Veja a tabela do Brasilerão e simule os próximos jogos!A ideia do confronto foi para dar rodagem aos atletas para a temporada de 2021, que inicia já na última semana de fevereiro. Com três tempos de 30 minutos, esse foi o primeiro treino da base, que terá a coordenação de Alex, ex-jogador do Timão.
Adson foi o destaque do jogo, marcando dois gols para os Aspirantes, Higor Lapa e Eduardo Blanco completaram o placar para o sub-23. Os três tentos do sub-20 foram anotados por Mandaca e dois contra.
O sub-20 do Corinthians inicia a Copa do Brasil da categoria em março e realizará amistosos até junho, quando começará o Campeonato Brasileiro. No sábado (20), às 10h, eles enfrentarão a equipe do sub-17.

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