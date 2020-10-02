Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Times de Itália e Inglaterra se interessam por Rafinha Alcântara

Torino e West Ham, respectivamente, fizeram contato pelo brasileiro. Jogador pensa em ficar no Barcelona até o fim do contrato e sair da Catalunha de graça...
LanceNet

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 13:32

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O brasileiro Rafinha Alcântara, do Barcelona, tem mais dois clubes interessados em seu futebol. De acordo com informações do jornal "Mundo Deportivo", o Torino, da Itália, e o West Ham, da Inglaterra, são as equipes que querem contar com o filho do tetracampeão mundial Mazinho.
Sem espaço com o técnico Ronald Koeman, o brasileiro pode deixar o Barcelona. Em seu último ano de contrato, o meio-campista ouviu do comandante holandês que o jogador está livre para procurar um novo clube.
No entanto, de acordo com o portal, Rafinha também pensa na possibilidade de ficar no clube e assinar de graça com outra equipe a partir de 1º de janeiro, quando fica livre para assinar um pré-contrato com uma nova equipe.
Caso se transfira para a Premier League, o jogador encontrará na Inglaterra seu irmão, o volante Thiago. O ex-jogador do Bayern acertou com o Liverpool, atual campeão inglês. Em caso de mudança para a Itália, será a segunda passagem pelo País da Bota, já que o brasileiro passou pela Inter de Milão, emprestado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados