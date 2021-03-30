Time titular do Flamengo estreia na temporada com setor sob holofotes

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo está a um dia de atuar com o seu time titular pela primeira vez na temporada. Nesta quarta-feira, Rogério Ceni comanda a equipe - agora unificada - em duelo diante do Bangu, pela 7ª rodada da Taça Guanabara. E dá para dizer que os principais holofotes estarão direcionados para a zaga.Willian Arão tem treinado no time titular e, ao menos a princípio, iniciará a temporada como terminou a passada: na zaga, ao lado do irregular Gustavo Henrique, já que Rodrigo Caio, que se recupera de uma lesão muscular na coxa, ainda não treina integralmente com o elenco e deve ser baixa.

A opção em escalar Arão na zaga passa longe de ser unânime entre a torcida, que viu Bruno Viana, emprestado pelo Braga-POR e único reforço de 2021 até aqui, apresentar ótimas credenciais em suas primeiras partidas pelo clube - pelo time alternativo.

Portanto, dá para dizer que a dupla de zaga, Calcanhar de Aquiles do Fla em 2020, ganhará uma atenção redobrada neste início. A disputa por posição, agora sem a joia Natan, cuja saída causou controvérsias, promete ser acirrada.

Para dar a largada, Ceni priorizará o time-base que conquistou o Octa brasileiro, após 21 sessões de treinamento em rotina de pré-temporada no Ninho do Urubu. Para a estreia, deve escalar: Diego Alves; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

OUTRAS OPÇÕES NA ZAGA

Além dos zagueiros citados acima, Thuler, Léo Pereira e Noga correm por fora. O último ainda tem idade sub-20 e deve intercalar relações entre a equipe de base e a profissional, enquanto o primeiro, também revelado no Ninho, está na iminência de assinar com o Montpellier (quando a janela europeia abrir).

Léo Pereira, também monitorado pelo mercado europeu, já atuou no Carioca, ao lado de Bruno Viana, e mostrou bom serviço. O atualmente único zagueiro canhoto do plantel seguirá na briga por vaga na quarta zaga.

JOGO CONTRA O BANGU

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