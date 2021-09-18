Time sub-17 do Vasco goleia, mas sub-15 perde para o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca

O sábado foi de dois duelos Vasco x Volta Redonda nas categorias de base pelo Campeonato Carioca. No CT do Artsul, em Nova Iguaçu, o Cruz-Maltino ganhou um desafio e perdeu o outro.Pela categoria sub-17, o time de São Januário goleou por 5 a 0. Paixão (duas vezes), Paulinho, Renan e Pereira fizeram os gols. O próximo compromisso é no próximo sábado, contra o Flamengo, também pelo Estadual.