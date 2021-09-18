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Time sub-17 do Vasco goleia, mas sub-15 perde para o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca

No CT do Artsul, o Cruz-Maltino goleou o Voltaço num jogo e levou a virada no outro. Partidas valeram pela Taça Guanabara das categorias...
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Publicado em 

18 set 2021 às 16:05

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 16:05

Crédito: Breno Prata/Vasco
O sábado foi de dois duelos Vasco x Volta Redonda nas categorias de base pelo Campeonato Carioca. No CT do Artsul, em Nova Iguaçu, o Cruz-Maltino ganhou um desafio e perdeu o outro.Pela categoria sub-17, o time de São Januário goleou por 5 a 0. Paixão (duas vezes), Paulinho, Renan e Pereira fizeram os gols. O próximo compromisso é no próximo sábado, contra o Flamengo, também pelo Estadual.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Já na categoria sub-15, o Cruz-Maltino até saiu na frente, com Rayan, mas o Voltaço virou a partida no segundo tempo. O Flamengo também é o próximo adversário da categoria.

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