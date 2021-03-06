Time principal do Inter pode estrear contra o Novo Hamburgo

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

A temporada 2021 já começou para os clubes brasileiros, mas uma grande ainda tenta se recuperar de 2020, principalmente o Internacional, que teve um ano intenso.

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Com a saída de Abel Braga, a diretoria aposta as fichas em Miguel Ángel Ramírez para que o clube possa reviver bons momentos e acabar com a seca de títulos, que dura desde 2016.

O primeiro objetivo será o Gaúchão, torneio que o Colorado bateu na trave nos últimos anos e quer recuperar a sua hegemonia no estado.

Apesar de utilizar um time repleto de juniores nos primeiros compromissos, a diretoria e comissão técnica estão de olho na competição e começam a se organizar para colocar força máxima.

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