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futebol

Time principal do Inter pode estrear contra o Novo Hamburgo

Elenco se reapresenta na segunda-feira e vai precisar de pelo menos duas semanas para entrar em forma...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 13:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2021 às 13:27
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A temporada 2021 já começou para os clubes brasileiros, mas uma grande ainda tenta se recuperar de 2020, principalmente o Internacional, que teve um ano intenso.
+ Mudando de canal! Veja os eventos que a TV Globo perdeu ou não conseguiu adquirir em 2021
Com a saída de Abel Braga, a diretoria aposta as fichas em Miguel Ángel Ramírez para que o clube possa reviver bons momentos e acabar com a seca de títulos, que dura desde 2016.
O primeiro objetivo será o Gaúchão, torneio que o Colorado bateu na trave nos últimos anos e quer recuperar a sua hegemonia no estado.
Apesar de utilizar um time repleto de juniores nos primeiros compromissos, a diretoria e comissão técnica estão de olho na competição e começam a se organizar para colocar força máxima.
+ Quais são os 40 clubes com os elencos mais valiosos do Brasil? Veja o ranking
De acordo com a programação, o elenco se apresenta nesta segunda-feira e a expectativa é que o time precise de pelo menos duas semanas para entrar no ritmo. Ou seja, a tendência é que a força máxima esteja em ação a partir do Novo Hamburgo.

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