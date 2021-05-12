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futebol

Time feminino do Cruzeiro perde mais uma e entra no Z4 do Brasileiro

As meninas da Raposa foram derrotadas pelo Avaí Kindermann, fora de casa, e se distanciou da zona de classificação do campeonato...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 18:23

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 18:23
Crédito: As meninas da Raposa estão longe da boa campanha realizada em 2020, quando brigaram para ir aos mata-mata-(Andrielli Zambonin/Avaí Kindermann
O time feminino do Cruzeiro sofreu nova derrota no Campeonato Brasileiro Feminino Série A 1 e terminaa a rodada na zona do rebaixamento. As Cabulosas perderam para o Avaí Kindermann por 3 a 1, em Caçador, com dois gols de Larissa, outro de Catyellen, com Capelinha descontando para a Raposa. O resultado levou a equipe catarinense aos sete pontos em sete partidas, superando as mineiras, que estão com cinco pontos e ocupam a 13ª posição, primeiro time dentro do Z4. O Avaí está na 10ª posição. O início de temporada do Cruzeiro está muito aquém da temporada passada, quando a Raposa brigou por uma vaga na fase quartas de final do campeonato. Até agora, foram sete jogos, com apenas uma vitória, dois empates e quatro derrotas na competição. Na próxima rodada, o Avaí Kindermann enfrenta o Internacional, na segunda-feira, às 15h, fora de casa. Já o Cruzeiro recebe o lanterna Napoli, no domingo, às 17h, em BH.

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