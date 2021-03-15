futebol

Time feminino do Corinthians volta a golear e na Libertadores

Equipe venceu por 7 a 0 o Santiago Morning, do Chile, e está na semifinal da competição...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 21:33

LanceNet

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
O time feminino do Corinthians voltou a golear na Libertadores. Neste domingo, a equipe venceu o chileno Santiago Morning por 7 a 0 e se classificou para a semifinal. A competição está sendo realizada na Argentina.
Em quatro jogos no torneio, o Corinthians chegou a 34 gols marcados e nenhum sofrido. Na fase de grupos, as vítimas do Timão tinham sido El Nacional (16 a 0), Universitario (8 a 0) e América de Cali (3 a 0).
No duelo deste domingo, o Corinthians fez quatro gols em 12 minutos. Gabi Nunes abriu o placar aos 11, Grazi ampliou aos 16, Gabi Nunes voltou a marcar logo em seguida e Crivelari fez o quarto aos 23.
No segundo tempo, Vic Albuquerque marcou logo aos seis minutos e depois aos 19. Adriana fechou o placar em cobrança de pênalti.

