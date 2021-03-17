Time feminino do Corinthians perde nos pênaltis para o América de Cali e é eliminado na semi da Libertadores

Crédito: Rodrigo Gazannel/Ag. Corinthians

O time feminino do Corinthians foi eliminado nesta quarta-feira na semifinal da Copa Libertadores da América. No tempo regulamentar, a equipe alvinegra empatou por 1 a 1 com o América de Cali, mas nos pênaltis o time colombiano levou a melhor e venceu por 4 a 3.

O Corinthians abriu o placar aos 12 minutos do segundo tempo, com a capitã Tamires, que finalizou da entrada da área. O América de Cali chegou ao empate no fim do jogo, quando Guarecuco percebeu a goleira Tainá adiantada e marcou de cobertura.

A queda do Corinthians é surpreendente. Na fase de grupos, a equipe havia vencido o América de Cali por 3 a 0. Além disso, foram outras três goleadas até a semifinal: 16 a 0 sobre o El Nacional e 8 a 0 em cima do Universitário, também na fase de grupos, e 7 a 0 no Santiago Morning, nas quartas de final.