'Time em evolução, você evolui também', diz Jô sobre volta de confiança pelo Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Autor de três gols nos últimos cinco jogos do Corinthians, entre eles o que garantiu o empate em 1 a 1 contra o Internacional, no último sábado (3), pela nona rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, o atacante Jô comemora a boa fase, que, para ele, é a melhor desde o seu retorno para a terceira passagem com a camisa corintiana, iniciada no ano passado.

- Voltar marcar gols assim, em sequência, nos dá confiança. A equipe te passa essa confiança. Agradecer sempre a Deus por dar a capacidade. Ao professor Sylvinho que me deu essa oportunidade, essa sequência. O time em evolução você acaba evoluindo também. Então, eu tô muito feliz, preparado. É difícil falar depois de um ano, na temporada passada eu tive uma série de lesões, Covid, não tive uma temporada muito boa. Estar nessa crescente é muito bom – afirmou o atleta à Corinthians TV.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAinda que tenha identificação com o Corinthians, Jô precisou conquistar a sua posição com o técnico Sylvinho, que chegou ao clube há pouco mais de um mês. Nos cinco primeiro jogos do novo comandante, o centroavante foi reserva, sendo que em dois nem entrou durante a partida.

No entanto, o jogador voltou a ser titular nas últimas cinco partidas, tendo feito gols em três delas e voltando a ter moral.

- Quando ele (Sylvinho) chegou teve uma conversa comigo disse pra eu trabalhar bastante para ter o meu espaço. Que ele poderia me ajudar na questão do posicionamento em campo, reduzir minha área de atação. Todo mundo sempre falou que o Jô não é o mesmo de 2017, mas estou conseguindo nesta área que ele me colocou, fazer um bom, trabalho, de pivô, saída rápida, o que tem me ajudado o bastante, ajudado a equipe. Resultados vai vir pelo trabalho. Agradeço a ele pela conversa franca comigo e que tem me ajudado bastante – afirmou Jô.