Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Time em evolução, você evolui também', diz Jô sobre volta de confiança pelo Corinthians
futebol

'Time em evolução, você evolui também', diz Jô sobre volta de confiança pelo Corinthians

Autor de três gols nos últimos cinco jogos, atacante retomou a moral com o técnico Sylvinho: 'Tem me ajudado bastante'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2021 às 21:20

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 21:20

Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians
Autor de três gols nos últimos cinco jogos do Corinthians, entre eles o que garantiu o empate em 1 a 1 contra o Internacional, no último sábado (3), pela nona rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, o atacante Jô comemora a boa fase, que, para ele, é a melhor desde o seu retorno para a terceira passagem com a camisa corintiana, iniciada no ano passado.
- Voltar marcar gols assim, em sequência, nos dá confiança. A equipe te passa essa confiança. Agradecer sempre a Deus por dar a capacidade. Ao professor Sylvinho que me deu essa oportunidade, essa sequência. O time em evolução você acaba evoluindo também. Então, eu tô muito feliz, preparado. É difícil falar depois de um ano, na temporada passada eu tive uma série de lesões, Covid, não tive uma temporada muito boa. Estar nessa crescente é muito bom – afirmou o atleta à Corinthians TV.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAinda que tenha identificação com o Corinthians, Jô precisou conquistar a sua posição com o técnico Sylvinho, que chegou ao clube há pouco mais de um mês. Nos cinco primeiro jogos do novo comandante, o centroavante foi reserva, sendo que em dois nem entrou durante a partida.
No entanto, o jogador voltou a ser titular nas últimas cinco partidas, tendo feito gols em três delas e voltando a ter moral.
- Quando ele (Sylvinho) chegou teve uma conversa comigo disse pra eu trabalhar bastante para ter o meu espaço. Que ele poderia me ajudar na questão do posicionamento em campo, reduzir minha área de atação. Todo mundo sempre falou que o Jô não é o mesmo de 2017, mas estou conseguindo nesta área que ele me colocou, fazer um bom, trabalho, de pivô, saída rápida, o que tem me ajudado o bastante, ajudado a equipe. Resultados vai vir pelo trabalho. Agradeço a ele pela conversa franca comigo e que tem me ajudado bastante – afirmou Jô.
Em 60 jogos desde a sua volta ao Parque São Jorge, o camisa 77 tem 14 gols marcados. Somando as três passagens pelo Timão, Jô tem 57 gols marcados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo
Marcos Oliveira, o Beiçola, reclama de gritaria e falta de sexo no Retiro dos Artistas
Como funciona o Retiro dos Artistas, que abriga celebridades em vulnerabilidade
Imagem de destaque
Caso Anita Harley: o que poderia ser feito para proteger o patrimônio bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados