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futebol

Time dos Estados Unidos demonstra interesse em Jean Mota, do Santos

Meia tem contrato com o Peixe apenas até o meio de 2022 e não deve renovar com o clube...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 16:32

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 16:32

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Inter Miami, dos Estados Unidos, demonstrou interesse na contratação do meio-campista Jean Mota, do Santos. A informação foi inicialmente publicada por A Tribuna.Com contrato até 30 de junho de 2022, o jogador poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 30 de dezembro. Ciente do interesse e do contrato próximo de se encerrar, o Santos não deve colocar muitos empecilhos em uma possível negociação. O Peixe tem 80% dos direitos econômicos do atleta.
O time da Vila recebeu ainda em junho deste ano uma proposta oficial do Alanyaspor, da Turquia, pelo jogador santista. A intenção da equipe turca era contar com Jean em definitivo, mas não conseguiu. O Peixe fez jogo duro e acabou recusando a proposta.Em 2021, Jean Mota foi titular em quase toda a temporada, em especial com o técnico Fernando Diniz. Ao todo são 257 jogos com a camisa do Alvinegro Praiano e 20 gols marcados. O atleta foi revelado pela Portuguesa-SP e estava no Fortaleza antes de chegar ao Santos.

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