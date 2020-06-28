Time do Botafogo faz protestos em campo no retorno do Carioca

Na véspera da partida, praticamente todos os atletas do elenco já haviam publicado um manifesto em seus perfis nas redes sociais. No texto, demonstram repúdio ao retorno da competição e à punição do treinador Paulo Autuori por críticas feitas à Ferj, depois suspensa por liminar do STJD. Ver essa foto no Instagram O elenco do Botafogo de Futebol e Regatas vem a público lamentar e demonstrar total desaprovação ao retorno do Campeonato Carioca diante de uma pandemia mundial de grandes proporções e também à punição do TJD ao nosso comandante, Paulo Autuori, por nos representar perante a sociedade. Somos apaixonados pelo que fazemos, o futebol é a nossa vida, mas entendemos que o momento não é o ideal para colocar novas vidas em risco diante de um cenário em que a contagem de mortos, infelizmente, é diária. No aspecto esportivo, necessitamos de tempo para a preparação e prevenção de lesões, o que se torna inviável com um retorno prematuro. Somos profissionais e estamos treinando sob os rigorosos cuidados do clube, que desde sempre priorizou a nossa saúde e de seus colaboradores. Sabemos que não estamos sozinhos nessa luta e que "honrar as cores do Brasil de nossa gente" é mais do que uma frase no hino do centenário clube que defendemos. Seguimos fortes para enfrentarmos os obstáculos que encontraremos pela frente, todos juntos pela vida e pela liberdade de expressão. Vamos a campo representar a Gloriosa instituição, mas sob protesto. Atletas do Botafogo de Futebol e Regatas. Uma publicação compartilhada por Caio Alexandre (@caioalexandre99) em 27 de Jun, 2020 às 3:04 PDT No intervalo da partida, o dirigente Carlos Augusto Montenegro fez ainda críticas à liberação de uma parte do público nas próximas semanas.