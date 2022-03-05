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Time desligado? Corinthians leva gol antes dos 15 minutos pelo terceiro Majestoso consecutivo no Morumbi

Gol de Calleri atrapalhou o desempenho do Timão no clássico...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 19:45

Publicado em 05 de Março de 2022 às 19:45

Calleri precisou de apenas 50 segundos no primeiro tempo para estufar as redes do Corinthians e sacramentar a derrota do Alvinegro no Majestoso. E a falta de atenção do Timão contra o Tricolor Paulista no Morumbi não é novidade.GALERIA > Com falha na marcação, Timão perde para o São Paulo; veja notas
Nas últimas duas vezes em que o Timão foi até o Cícero Pompeu de Toledo, a equipe sofreu o primeiro gol antes dos 15 minutos. No Brasileirão do ano passado, Calleri fez o único gol da partida aos sete minutos do primeiro tempo.
Na edição de 2020, foi Hernanes quem abriu o placar no Morumbi, marcando aos 14 minutos da etapa inicial.
> TABELA - Confira os jogos do Timão no Paulista e os simule
A falta de atenção e foco nos minutos iniciais casa com o que Renato Augusto falou após a derrota, sobre a postura do time.
- Acho que foi muito parecido com o jogo do ano passado. Entramos desligados e tomamos o gol com um minuto, depois tem que correr atrás. Grama fofa, choveu bastante. Tentamos, mas a bola não entrou - disse o meia corintiano.
Agora, o próximo desafio do Corinthians é contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena, sábado (12), às 18h30, pela décima primeira rodada do Paulistão.
Crédito: WillianemaçãonoMajestosonoMorumbi(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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