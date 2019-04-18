Time da Série B esquece uniforme reserva e joga com camisa da várzea

Uniforme original do Esse e o jogo de camisa que o clube pegou emprestado com um time de várzea Crédito: Esporte Colatinense

Pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Capixaba 2019, Sport Colatinense e Esse se enfrentaram nesta última quarta-feira, no Justiniano de Melo e Silva, em Colatina. A partida terminou empatada em 2 a 2, porém o fato inusitado da partida aconteceu antes da bola rolar.

O time do Esse normalmente joga com um uniforme na cor branca, mesma tonalidade do uniforme do Sport Colatinense. Porém, o problema foi que o Esse estava sem a vestimenta reserva e com isso teve que pegar emprestado o jogo de camisa de um time de várzea de Colatina, o Lambsal, que é na cor grená.

Sebastião Demuner, que é dirigente do Esse, confirmou que um membro da comissão técnica esqueceu em casa o uniforme reserva, que é na cor amarela e lilás, ocasionando a confusão, que não foi relatada na súmula da partida. Como não iria dar tempo de buscar o uniforme reserva, o jeito foi pegar a camisa emprestada com o time amador.

"Nós temos dois jogos de camisa, uma branca e outra meio amarelada e lilás. O cara não trouxe a amarela e o Colatina (Sport Colatinense) veio com uma camisa branca também. Aí pra não confundir fizemos esse sacrifício ali, mas nós temos dois jogos de camisa, estamos bem organizados. Foi uma fatalidade, não vai acontecer mais", afirmou.

O detalhe é que a situação poderia ser ainda pior de acordo com o dirigente, porque se não pegasse o uniforme com o time amador, o Esse teria que usar coletes por cima do próprio uniforme para entrar em campo. Coisas do nosso já combalido futebol capixaba.

Série B