Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol capixaba

Time da Série B esquece uniforme reserva e joga com camisa da várzea

O Esse foi enfrentar o Sport Colatinense com um uniforme na mesma cor do adversário e sem a 2ª camisa no estádio, teve que recorrer à um time amador para conseguir entrar em campo. O jogo terminou empatado

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 20:27

Publicado em 

18 abr 2019 às 20:27
Uniforme original do Esse e o jogo de camisa que o clube pegou emprestado com um time de várzea Crédito: Esporte Colatinense
Pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Capixaba 2019, Sport Colatinense e Esse se enfrentaram nesta última quarta-feira, no Justiniano de Melo e Silva, em Colatina. A partida terminou empatada em 2 a 2, porém o fato inusitado da partida aconteceu antes da bola rolar.
O time do Esse normalmente joga com um uniforme na cor branca, mesma tonalidade do uniforme do Sport Colatinense. Porém, o problema foi que o Esse estava sem a vestimenta reserva e com isso teve que pegar emprestado o jogo de camisa de um time de várzea de Colatina, o Lambsal, que é na cor grená.
Sebastião Demuner, que é dirigente do Esse, confirmou que um membro da comissão técnica esqueceu em casa o uniforme reserva, que é na cor amarela e lilás, ocasionando a confusão, que não foi relatada na súmula da partida. Como não iria dar tempo de buscar o uniforme reserva, o jeito foi pegar a camisa emprestada com o time amador.
"Nós temos dois jogos de camisa, uma branca e outra meio amarelada e lilás. O cara não trouxe a amarela e o Colatina (Sport Colatinense) veio com uma camisa branca também. Aí pra não confundir fizemos esse sacrifício ali, mas nós temos dois jogos de camisa, estamos bem organizados. Foi uma fatalidade, não vai acontecer mais", afirmou.
O detalhe é que a situação poderia ser ainda pior de acordo com o dirigente, porque se não pegasse o uniforme com o time amador, o Esse teria que usar coletes por cima do próprio uniforme para entrar em campo. Coisas do nosso já combalido futebol capixaba.
Série B
O Sport Colatinense volta a campo na próxima quarta-feira, às 15h, no Justiniano de Mello e Silva, em Colatina, para enfrentar o Pinheiros. O Esse entra em campo no sábado, também às 15h e no Justiniano de Mello e Silva, quando recebe a visita do Vilavelhense. Os dois confrontos são válidos pela quinta rodada da Segundinha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial penal é preso por agredir a filha de 12 anos em Vila Velha
Imagem de destaque
Jovem é morto a tiros ao sair para combinar serviço em São Mateus
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados