Time alternativo do Galo derrota o Athletic e agora mira Libertadores

O Atlético-MG terminou a fase de classificação do Campeonato Mineiro 2021 vencendo o Athletic por 1 a 0, gol de Mariano, neste sábado, 24 de abril, no Independência. A equipe alvinegra, que já estava classificada às semifinais e com a liderança confirmada, chegou aos 27 pontos e terá vantagem na fase de mata-mata. Já a equipe de São João Del Rei encerrou a competição com 13 pontos e está garantido na elite estadual de 2022. O Galo poderá jogar por dois resultados iguais-dois empates ou uma derrota e uma vitória pelo mesmo placar-até o fim da competição, caso chegue à final. Com um time alternativo, pois está de olho no duelo pela Libertadores, na próxima terça-feira, 27, no Mineirão, contra o América de Cali, da Colômbia. O “mistão” atleticano fez o suficiente para sair com os três pontos, mas ainda demonstrou um problema crônico do time: pouca articulação entre defesa, meio de campo e ataque, tendo usado muito a bola lançada da defesa até o setor ofensivo. Cuca terá de trabalhar muito para alterar o formato de atuar do seus comandados. Galo pouco articulado, usa ligação direta e sai vencedor no primeiro tempoO alvinegro abriu o placar com Mariano, mas não foi um time com boa articulação em campo na etapa inicial. A ligação entre defesa e ataque foi feita em diversos lances na base do lançamento direto, o famoso “chutão”. Pouco para uma equipe que apostou em um meio de campo leve com Nathan, Alan Franco de Calebe. Hulk ainda longe da forma ideal, pouco produziu O atacante alvinegro é um jogador forte fisicamente, mas seu ritmo de jogo está longe do ideal. E isso vem refletindo no seu desempenho em campo. Pouco auxiliou o ataque, mesmo tentando sua jogada tradicional , saindo do lado direito para tentar chutar a gol com a perna esquerda. Ou muda o estilo de jogo, ou terá muitas dificuldades na temporada Cuca terá de trabalhar muito com o time. As peças para mudar o cenário existem. Falta treinador encontrar outras formas de atuar, senão o time será previsível nos maiores desafios. Próximos jogos O Galo entra em campo na terça-feira, 27 de abril, às 19h15, contra o América de Cali, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores. A primeira partida das semifinais será no próximo fim de semana, dia 1º ou 2 de maio. O rival do alvinegro será conhecido ao fim da 11ª rodada do Estadual.