Timão sofre bloqueio judicial de R$ 500 mil em ação de Marcelo Mattos

Os processo judiciais que envolvem prejuízos financeiros ao Corinthians não param de entrar em voga. Dessa vez foi um bloqueio de R$ 500 mil nas contas do clube, por conta de uma ação movida pelo volante Marcelo Mattos. Não cabe mais recurso aos corintianos no processo. A informação foi publicada primeiramente pelo GloboEsporte.com e confirmada pelo LANCE!.
A decisão foi tomada no último mês, pela pela juíza Renata Libia Martinelli, da 79ª Vara do Trabalho de São Paulo e o Timão foi comunicado do despacho no dia 16 de junho, há duas semanas, por um oficial de justiça.
Marcelo Mattos entrou com a ação contra o Corinthians em 2012, cobrando direitos de arena, férias proporcionais e depósitos do FGTS. De início, o valor estipulado pela defesa do atleta foi simbólico, mas no decorrer do processo a quantia ficou em R$ 257,7 mil, mais R$ 212,9 mil de juros, R$ 24,2 mil de encargos sociais e R$ 5 mil de honorários periciais, totalizando R$ 499,8 mil.
Apesar da vitória na Justiça, o dinheiro referente ao processo ainda não foi liberado para o volante e João Henrique Chimininazzo, advogado do jogador, explicou ao GloboEsporte.com o porquê do bloqueio judicial e como as partes envolvidas chegaram aos valores indicados na decisão judicial.
- Precisaríamos fixar algum valor, chamamos isso de valor de alçada. Mas não precisaria quantificar ao entrar com a ação. Ganhamos em Brasília. Quando esse processo voltou, estávamos numa discussão de valores, qual era o valor efetivamente devido. O Corinthians apresentou um cálculo de R$ 500 mil, e o Marcelo concordou. O Corinthians foi intimado a efetuar o pagamento, não o fez e, por isso, teve as contas bloqueadas - disse o advogado.
Aos 36 anos, e atualmente no Dom Bosco-MT, Marcelo Mattos jogou pelo Corinthians em dois momentos: entre 2005 e 2007, e entre 2009 e 2010. Ao todo foram 159 partidas e 20 gols marcados com a camisa alvinegra.E MAIS:Corinthians encaminha venda de Gustagol para clube da Coreia do SulRelembre os 'garçons' de Jô nos gols de sua 2ª passagem pelo TimãoCom Neto, Corinthians vai lançar nova camisa no próximo domingoCorinthians empresta jovem zagueiro João Victor para o Atlético-GOCorinthians rebate pedido de impeachment: 'Oportunismo eleitoral'Grupo de oposição do Timão pede impeachment de Andrés na Justiça E MAIS: