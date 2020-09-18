Timão consegue efeito suspensivo e Jô está livre para enfrentar o Sport

O Corinthians recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira. Isso porque o clube conseguiu efeito suspensivo para Jô, que está liberado para enfrentar o Sport, na próxima quarta-feira, às 21h30, pela 12ª rodada do Brasileirão-2020. Dessa forma, o técnico Dyego Coelho ganhará um "reforço" para o time titular.Jô já cumpriu uma partida de suspensão ao ficar fora do duelo com o Bahia, na última quarta-feira. O STJD puniu o atacante por dois jogos por ter praticado "ato hostil" contra o zagueiro Diego Costa, do São Paulo, em clássico no fim do último mês. Agora ele aguarda o julgamento em segunda instância no órgão.