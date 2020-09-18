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futebol

Timão consegue efeito suspensivo e Jô está livre para enfrentar o Sport

Atacante já cumpriu um dois dos jogos de suspensão que recebeu do STJD. Corinthians entrou com pedido para que ele jogue enquanto aguarda julgamento em 2ª instância...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 15:10

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 15:10
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira. Isso porque o clube conseguiu efeito suspensivo para Jô, que está liberado para enfrentar o Sport, na próxima quarta-feira, às 21h30, pela 12ª rodada do Brasileirão-2020. Dessa forma, o técnico Dyego Coelho ganhará um "reforço" para o time titular.Jô já cumpriu uma partida de suspensão ao ficar fora do duelo com o Bahia, na última quarta-feira. O STJD puniu o atacante por dois jogos por ter praticado "ato hostil" contra o zagueiro Diego Costa, do São Paulo, em clássico no fim do último mês. Agora ele aguarda o julgamento em segunda instância no órgão.
Confira a nota oficial divulgada pelo Timão nesta sexta-feira:
"O Departamento Jurídico do Sport Club Corinthians Paulista conseguiu efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) à punição do atacante Jô. O atleta, por tanto, está liberado para atuar na próxima quarta-feira (23), às 21h30, na Ilha do Retiro, diante do Sport, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro"

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