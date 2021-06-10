Tim pede para mudar de nome e fala sobre a nova vida nos aspirantes

Nesta quinta-feira, o Santos inicia sua caminhada no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Para a competição, o Peixe conta com alguns reforços que já atuaram na equipe principal, como o zagueiro Wellington Manzoli, que também atuou como lateral-esquerdo no time profissional. O jogador era conhecido por Wellington Tim, mas agora pede para ser chamado de Wellington Manzoli.Depois de marcar presença no elenco principal, Wellington afirma que conseguiu aprender com os jogadores mais experientes. Ele inclusive atuou na final da Libertadores contra o Palmeiras, escalação de Cuca que surpreendeu a todos, torcida e jornalistas.Welligton, que no Campeonato Paulista também atuou com Holan, diz que evoluiu no tempo que passou no profissional. E agora ele se coloca à disposição para jogar como zagueiro ou lateral-esquerdo."O tempo que passei com o elenco profissional me agregou bastante, a experiência ajuda, sem dúvida. Acredito que me fez crescer como jogador e pessoa, me fez entender alguns pontos dentro de campo, onde só é possível atuando no time de cima e também acho que consegui evoluir atuando em duas funções. Fico feliz de poder atuar em duas posições diferentes, pois o treinador pode contar comigo para o que precisar. Vou buscar evoluir cada vez mais", comentou o atleta.