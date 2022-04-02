Tijolinho, polêmica e time do coração: Felipe Melo reencontra o Flamengo por título inédito com o Fluminense

Quando foi apresentado no Fluminense, o volante Felipe Melo falou sobre a responsabilidade de vestir as cores tricolores por ser o time do pai e o clube que aprendeu a "gostar e amar desde pequeno". Neste sábado, às 18h, no Maracanã, o "pitbull das Laranjeiras" terá a chance de conquistar a primeira taça pela nova equipe contra um adversário pelo qual também nutriu uma grande identificação: o Flamengo. Criado nas categorias de base do Rubro-Negro, o jogador já declarou amor diversas vezes pelo rival.Felipe Melo jogou pela primeira vez contra o Flamengo no Maracanã em outubro de 2018, quando vestia a camisa do Palmeiras. O volante subiu para os profissionais em 2001. Em 2003, foi para o Cruzeiro, depois para o Grêmio e não atuou mais pelo rubro-negro. Após dez anos na Europa, retornou ao Brasil para atuar no clube paulista e a volta ao Rio de Janeiro acabou sendo para Laranjeiras e não para a Gávea.

Apesar de só ter entrado em campo em 2018, Felipe Melo chegou a ficar no banco em 2003 pelo Cruzeiro na final da Copa do Brasil e também em 2004, pelo Grêmio. No total, são 11 partidas contra o Flamengo na carreira, sendo quatro vitórias para o jogador, quatro empates e três triunfos do Fla.

Apesar de já ter aparecido algumas vezes como torcedor do Flamengo (relembre abaixo a relação), Felipe afirmou pouco depois de ser anunciado pelo Fluminense que não era rubro-negro.

- Não sou, não. Tenho muita gratidão, muita mesmo, mas sou Fluminense. Você está se equivocando - disse ele quando chamado de flamenguista.

Na chegada ao Flu, falou da relação com a nova equipe.

– Jogar no clube de coração do meu pai, dos meus avós, é uma responsabilidade a mais, sem dúvidas. Eu já tenho naturalmente uma cobrança dentro de casa, que é a minha autocobrança, eu sou um cara que me cobro muito. Eu tenho a cobrança da minha esposa, que apesar de entender menos de futebol que eu, ela me cobra bastante. Tenho dos meus filhos, que cobram bastante. E vou ter agora dos meus pais, que é o clube de coração deles. E querendo ou não é o clube que desde pequeno eu aprendi a gostar e amar desde pequeno também. Então, sem dúvidas, a responsabilidade aumenta.FELIPE MELO COMPROU TIJOLINHO DO FLAMENGO

Em 2011, o Flamengo teve diversas iniciativas para a construção do que hoje é um moderno e bem estruturado CT do Ninho do Urubu. Uma das ações mais bem sucedidas foi a venda ded tijolinhos que renderam quase R$ 1,5 milhão aos cofres do rubro-negro. Cada unidade custou R$ 250 aos torcedores e um deles foi justamente Felipe Melo. Quando ainda atuava pela Juventus, da Itália, o volante garantiu dez tijolos personalizados.

Não foi apenas uma vez que Felipe Melo teve o nome vinculado ao Flamengo para retornar. Seja antes ou até depois de acertar com o Palmeiras. Em 2017, o volante foi afastado pelo técnico Cuca depois de um áudio vazado chamando o treinador de "mau caráter" e "covarde", além de ter aberto as portas para voltar ao Rio de Janeiro dizendo que era o momento "mais fácil" para isso acontecer. Na época, não aconteceu por falta de interesse do Fla.

Mas o cenário era oposto em anos anteriores. O Flamengo chegou a tentar o jogador quando ele estava na Inter de Milão, entre 2015 e 2016. No entanto, o negócio não avançou.

PROVOCAÇÕES

Parte do motivo para que o retorno não acontecesse em 2017 tem a ver com a apresentação do jogador no Palmeiras. Felipe Melo atacou diretamente Antonio Tabet, então vice-presidente de comunicação do Flamengo, por conta de um tuíte em que o dirigente o teria citado (não nominalmente). Posteriormente, Tabet disse que não gostaria de ver ''esse tipo de jogador'' no clube.

Recentemente, os capítulos dessa rivalidade aumentaram. No primeiro Fla-Flu da temporada, por exemplo, ele chamou Diego de "meu vice", lembrando a final da Libertadores meses antes, quando o Palmeiras bateu o Flamengo. Após a vitória no Uruguai, inclusive, Felipe Melo mandou um recado para Willian Arão, que havia arriscado um placar de 2 a 0 para o Fla na véspera da partida. "Respeita a história! Senhor Arão, vocês vão ganhar de 2 a 0? Nos seus sonhos! Respeita", disse. Ele também ironizou a tradicional comemoração feita por Gabriel Barbosa erguendo os braços.

Mas já houve também uma provocação ao Vasco. Em 2016, Felipe foi ao Twitter brincar com o vice-campeonato do Golden State Warriors na NBA, liga americana de basquete. O volante publicou a imagem do astro do time, Stephen Curry, com uma camisa do cruz-maltino, a quem os rubro-negros costumam provocar chamando de "vice". O Vasco até respondeu dizendo que a foto havia sido tirada "há 12 anos, ano que o Warriors foi campeão da NBA. Obrigado pela lembrança. Volte sempre", escreveu. O jogador ainda rebateu com "grande abraço e ótima segunda". Na época, o clube também disputava a Série B.

TORCEDOR

Em 2015, quando estava no Rio de Janeiro para tratar uma lesão, Felipe Melo aproveitou para ir ao Maracanã assistir ao clássico entre Flamengo e Vasco. Com a camisa rubro-negra, ele publicou imagens nas redes sociais ao lado do pai. No fim, o Fla venceu por 2 a 1, com dois gols de Alecsandro, e o jogador provocou:

– Flamengo ganhou de 2 a 1, com dois do Alecgol? Eu já sabia – disse, em vídeo.