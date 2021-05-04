Tiepo prolonga acordo com a Chapecoense até 2022

Crédito: Há dois anos, atleta foi um dos maiores pegadores de pênaltis no Brasileirão (Márcio Cunha/ACF

Peça que foi importante na Chapecoense especialmente no ano de 2019, o jovem goleiro Tiepo renovou seu acordo com o clube catarinense na última segunda-feira (3) tendo, agora, um vínculo com duração até 2022. Em palavras ditas ao site oficial do clube, Tiepo se disse "muito motivado" por conta do prolongamento contratual e espera poder retribuir com atuações destacadas na posição onde, atualmente, João Ricardo detêm a titularidade: >Status da disputa do Campeonato Catarinense- Estou muito feliz e muito motivado. Agradeço a confiança de todo o pessoal da Chape por acreditar no meu trabalho. Espero retribuir da melhor forma, ajudando meus companheiros e todo o estafe do clube, para que possamos fazer uma temporada brilhante.

Quem também comentou sobre o fato foi o presidente da Chape, Mano dal Piva, exaltando a formação do atleta de apenas 23 anos de idade na base do Verdão do Oeste e suas aparições no Brasileirão de 2019 onde foi não apenas titular como uma das revelações do torneio.

- Com muita alegria, assinamos a renovação de contrato do Tiepo. Ele é um atleta nosso, formado aqui dentro, com um potencial enorme e no qual nós acreditamos muito. Já jogou Série A, comprovou o seu grande nível e a sua grande capacidade, e é por isso que renovar o vínculo com ele é motivo de satisfação. Além disso, finalmente ele está recuperado da grave lesão que sofreu, trabalhando normalmente com o grupo e aguardando a sua oportunidade. Temos certeza de que ele nos ajudará muito no decorrer das competições.

Ao todo, Tiepo fez 35 partidas pela equipe profissional onde, na curta carreira, teve como período mais complicado quando sofreu uma luxação no ombro direito na reta final de 2020. Entre o procedimento cirúrgico em novembro do ano passado e a completa recuperação, foram quatro meses.