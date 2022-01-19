Tiago Reis deixa o Vasco e é emprestado ao Botafogo (SP) até o fim da temporada

O Vasco anunciou a saída de mais um jogador. Nesta quarta, o atacante Tiago Reis assinou contrato de empréstimo com o Botafogo, de Ribeirão Preto, até 31 de dezembro de 2022. Na última temporada, o jogador, que é cria das divisões de base do Gigante da Colina, atuou na Série B com a camisa do Confiança (SE).Aos 22 anos, Tiago Reis foi o vice-artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019. Na época, os Meninos da Colina perderam a final contra o São Paulo, nos pênaltis. Naquela temporada, o centroavante marcou cinco gols na equipe profissional.

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Desde que subiu ao time profisisonal, Tiago não conseguiu se firmar e acabou sendo emprestado ao Confiança, de Sergipe, para a disputa da Série B 2021. Antes assina com o Dragão, ele havia feito um hat-trick contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca. O jogador tem contrato com o Vasco até o fim do ano e novamente foi emprestado, dessa vez para o Botafogo (SP).

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Com a camisa cruz-maltina, o atacante marcou 9 gols e entrou em campo em 47 partidas. O clube está no mercado em busca de mais um centroavante para substituir o argentin Germán Cano, que assinou com o Fluminense. No elenco, apenas Raniel foi contratado e Figueiredo foi um dos destaques da base na Copa São Paulo.

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O clube negocia com o centroavante Getúlio, que defendeu o Avaí nas últimas duas temporada. Vinculado ao Tombense, ele deve assinar acordo de empréstimo até dezembro. Será, portanto, o concorrente de Raniel pela titularidade dentro da área ofensiva.