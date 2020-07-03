Tiago Nunes orienta primeiro treino posicional do Corinthians nesta volta

Na manhã desta sexta-feira, o Corinthians realizou mais um treino da nova pré-temporada, no CT Joaquim Grava. Foi o terceiro dia em que os atletas tiveram contato com bola desde o retorno das atividades, que aconteceu na terça-feira da última semana, após liberação das autoridades competentes.Depois do tradicional "bobinho" e outro trabalho de aquecimento – comandado pela equipe de preparação física –, os jogadores que estão indo ao CT desde a última semana foram entregues à comissão técnica. A primeira parte foi um treino em campo reduzido com três "mini gols" de cada lado. As equipes, com quatro atletas cada, se revezaram com o objetivo de pontuar marcando gols.