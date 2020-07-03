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futebol

Tiago Nunes orienta primeiro treino posicional do Corinthians nesta volta

Treinador comandou atividade em que cada jogador ficou em sua posição característica, algo que ainda não havia acontecido desde a retomada dos trabalhos na última semana...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 16:32

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 16:32

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta sexta-feira, o Corinthians realizou mais um treino da nova pré-temporada, no CT Joaquim Grava. Foi o terceiro dia em que os atletas tiveram contato com bola desde o retorno das atividades, que aconteceu na terça-feira da última semana, após liberação das autoridades competentes.Depois do tradicional "bobinho" e outro trabalho de aquecimento – comandado pela equipe de preparação física –, os jogadores que estão indo ao CT desde a última semana foram entregues à comissão técnica. A primeira parte foi um treino em campo reduzido com três "mini gols" de cada lado. As equipes, com quatro atletas cada, se revezaram com o objetivo de pontuar marcando gols.
Após essa etapa do treinamento, já com o campo aberto, o técnico Tiago Nunes realizou um trabalho posicional com os jogadores. A atividade foi de movimentação com cada um participando em sua posição característica.

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