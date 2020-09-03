Tiago Nunes exalta retomada da autoestima no Timão após vitória

A vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Goiás veio somente nos acréscimos da partida, após o time fazer um segundo tempo ruim, mas o importante, neste momento, foi a vitória, que serviu para somar três pontos e se afastar da zona de rebaixamento. O resultado também dá mais tranquilidade para o trabalho de Tiago Nunes, que destacou o resgate da autoestima de todo a equipe.Em entrevista coletiva virtual após a partida, divulgada pela TV oficial do clube, o treinador corintiano exaltou o triunfo fora de casa, que foi importante para retomar alguns elementos perdidos pelo caminho nos últimos tempos, como pontos dentro de casa e a confiança após placares desagradáveis.

- É um momento de retomada, sempre importante vencer, ainda mais fora de casa, em um campeonato tão duro, tão equilibrado, nos coloca em uma condição melhor de tabela, compensa de certa maneira o empate em casa que tivemos com o Fortaleza, mesmo merecendo uma sorte um pouco melhor. No jogo contra o São Paulo acabamos sendo derrotados no último minuto, mas resgata também a autoestima de todos que estão trabalhando muito para colocar o Corinthians em uma posição que sabemos que merece destaque na parte de cima da tabela - afirmou o comandante alvinegro.A vitória foi importante para o elenco, mas também para a comissão técnica, que ganha mais tranquilidade para continuar desenvolvendo o trabalho à frente do clube. Na última segunda-feira, durante live de lançamento do novo nome da Arena Corinthians, o treinador recebeu palavras de confiança do diretor do clube Duílio Monteiro Alves. Tiago Nunes falou da cobrança e explicou como tem sido lidar com esse momento de oscilação da equipe.

- O Corinthians tem que jogar bem em qualquer circunstância, em qualquer momento da temporada, independente do momento que atravessa, um clube do tamanho do Corinthians precisar buscar resultados, mas também boa performance, a gente sabe que mesmo estando no mês de setembro, estamos tendo uma pandemia, uma parada muito grande, o trabalho foi retomado, é uma mudança de filosofia, de cultura - analisou, antes de completar: